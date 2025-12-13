¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙËôµÈÄ¾¼ù¡¢¡ÈÄ¶¥¤¥ó¥Æ¥ê¡É½É²°ÈÓÀ¹Ìò¤ÎÀâÆÀÎÏ¡¡À©ºîÅý³ç¤¬ÌÀ¤«¤¹µ¯ÍÑÍýÍ³¡Ö¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤ÃÎ¤ò¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤Ç¡¢¶¸²Î»Õ¡¦½É²°ÈÓÀ¹(¤ä¤É¤ä¤Î¤á¤·¤â¤ê)¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£½É²°ÈÓÀ¹¤Ï¡¢¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÄÕ½Å¤ÎÊè¤ËÈêÊ¸¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¿ÍÊª¡£¤½¤ÎÌò¤òËôµÈ¤ËÂ÷¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎÆ£ÊÂ±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
½É²°ÈÓÀ¹Ìò¤ÎËôµÈÄ¾¼ù
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ËôµÈ±é¤¸¤ë½É²°ÈÓÀ¹¤Ï¡¢¶¸²Î½¸¤ÎÊÔ½¸¡¦½ÐÈÇ¤ÇÄÕ½Å¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Å·ÌÀ8Ç¯¤Ë¤Ï¡¢²ÎËû(À÷Ã«¾ÂÀ)¤È¤È¤â¤Ë¶¸²Î³¨ËÜ¡Ø²èËÜÃîÀñ(¤¨¤Û¤ó¤à¤·¤¨¤é¤ß)¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¶¸²Î»Õ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¡£
Æ£ÊÂ»á¤Ï¡¢ËôµÈ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½É²°ÈÓÀ¹¤ÏÄ¶¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶¸²Î»Õ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¸³Ø¤Ë¤¹¤´¤¯ÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤ÆÃ¯¤À¤í¤¦¤È¿¹²¼¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤ÏÊ¸³Ø¤ËÀºÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî²È¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
ËôµÈ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤â¿¿¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¤È¤¤¤¦¤È¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤ÃÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÃÎ¤ÎÎÌ¡¢ÆÉ½ñÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ã¤ÆÃ¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËôµÈ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËôµÈ¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤ä2022Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì!¡Ù¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ÊÂ»á¤Ï¡ÖÏÃ¤·Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´ÞÃß¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎËôµÈ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤·Êý¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±éµ»¤â¾Î»¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î½É²°ÈÓÀ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½É²°ÈÓÀ¹¤ÏÄÕ½Å¤Î¤ªÊè¤ËÈêÊ¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤´Â¸¤¸¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÄÕ½Å¤ÎÈÕÇ¯¤Þ¤ÇÉÁ¤¯Í½Äê¤Ç¡¢½É²°ÈÓÀ¹¤â¹Ì½ñÆ²¤ËµïÂ³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(C)NHK
