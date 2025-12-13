²ø½Ã³¨»Õ¡Ö³«ÅÄÍµ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ½¸¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ÏÆ°! ÁÛÁü¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ëÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï
1970Ç¯Âå¤«¤é¼Â¤ËÈ¾À¤µª¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ø½Ã¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥á¥«¤Ê¤É¤òÉÁ¤Â³¤±¡¢º£¤ä¡Ö²ø½Ã³¨»Õ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ê¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦³Æ¹ñ¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦³«ÅÄÍµ¼£»á¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³«ÅÄ»á¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡×¤ò½¸¤á¤¿½é¤á¤Æ¤Î²è½¸¤¬¡Ö¥Þ¥ô¥©½ÐÈÇ¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Æ´ë²è¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×Êý¼°(MotionGallery)¤Ç½ÐÈÇ»ñ¶â¤òÊç¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢12·î16Æü12:00¤è¤ê¡ÖMotionGallery(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼)¡×¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö³«ÅÄÍµ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ½¸¡×£Á4ÈÇ¥½¥Õ¥È¥«¥Ð¡¼É½»æ¸«ËÜ
¡û¡Ö³«ÅÄÍµ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ½¸¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ÏÆ°
²è½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö³«ÅÄÍµ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ½¸¡×¡£
¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥â¥¹¥é¡Ù¤Ê¤É¤ÎÅìÊõ²ø½Ã±Ç²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖÆÃ»£¡×ºîÉÊ¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿³«ÅÄ»á¤Ï¡¢70Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤íÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤«¤é¾åµþ¡£ÈþÂç½Ð¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ²ø½Ã±Ç²è¤äÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ÆÉ¾È½¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
80Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø»°Âç²ø½Ã ÃÏµåºÇÂç¤Î·èÀï¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥½¥Õ¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²è¤ä¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é£Ñ¡Ù¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎLD(¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯)¥Ü¥Ã¥¯¥¹²è¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖTheÆÃ»£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥ºÈ¢³¨¡¢LP¥ì¥³¡¼¥É¡Ø¥´¥¸¥éÅÁÀâ¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²è¤Ê¤É¡¢¡ÖSF¡¦ÆÃ»£¡¦²ø½Ã¡¦¥¢¥Ë¥á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ËËþ¤Á¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜ²è½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¡Öµ´¿À¤ÎÂÀÅá¡×
50Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³«ÅÄ»á¤Î²è¶ÈÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÀ®¤Î±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ºÊª¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤Î²ø½Ã¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¥Þ¥ô¥©½ÐÈÇ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÃÝ·§·òÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê³«ÅÄ»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò°ìºý¤Î²è½¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(MotionGallery)¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤òÊç¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»Ù±ç¥³¡¼¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤ËËþ¤Á¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥óÉÊ¤â½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³«ÅÄÍµ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ½¸¡×¤Ï¡¢³«ÅÄ»á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡ÖSF¡¦ÆÃ»£¡¦²ø½Ã¡¦¥¢¥Ë¥á¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤ò°¦¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤¬¤½¤½¤¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
³«ÅÄÍµ¼£¤µ¤ó¶á±Æ
¡û³«ÅÄÍµ¼£»á ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½³«ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÆÃ»£¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÆÃ»£±Ç²è¡¦²ø½Ã±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ÅìÊõ¤Î¡Ø±§ÃèÂçÀïÁè¡Ù(1959Ç¯)¤ä¡Ø¥â¥¹¥é¡Ù(1961Ç¯)¤¢¤¿¤ê¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤Î¤¬¸¶ÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢1975Ç¯¤Ë´ØÀ¾¤ÎÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ó¡Ö¾×·âÇÈQ¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ø½Ã¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡ÖËÜ¡×¤Î·Á¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤½¤ì¤é¤·¤¯ÂÎºÛ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎËÜÂ¿Ãö»ÍÏº´ÆÆÄ¤äºî¶Ê²È¡¦°ËÊ¡Éô¾¼ÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÈþÂç(µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø)¤òÂ´¶È¤·¡¢1Ç¯¤Û¤É³¹¤Î°õºþ²°¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤ËÅìµþ¤Ø½Ð¤ÆÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À»ºé´ñ¤¯¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆÃ¤ËÌÜÏÀ¸«¤ä¾¡»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌµËÅ¤Ë¤â¾åµþ¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1977¡Á1978Ç¯¤´¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤Ø½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë»ùÆ¸¸þ¤±»¨»ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È»Å»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À»¤¯¤ó¤ä°Â°æ¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¼ê¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ³¨¤ÇÊó½·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ä«Æü¥½¥Î¥é¥Þ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¶õÁÛÆÃ»£±ÇÁü¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤À¤³¦ ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é£Ñ¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×(1978Ç¯)¤Ç¤Î¡Ö²Ê³ØÆÃÁÜÂâËÜÉô¡¿ÃÏµåËÉ±Ò·³´ðÃÏ¡×¤ÎÆâÉô¿Þ²ò¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤³¤í¡¢¤Þ¤À¥¢¥Ë¥á»ï¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î·î´©¡ÖOUT¡×(¤ß¤Î¤ê½ñË¼)¤Ç¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù´ØÏ¢¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢Åì±Ç¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼£Ê¡Ù(1979Ç¯)¤Ç5¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤´¤¯½é´ü¤Î´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥´¥¸¥é¤ä¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³«ÅÄ¤µ¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊSF¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¡¼¥È¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£1980Ç¯¤ËÄ«Æü¥½¥Î¥é¥Þ¤«¤éÁÏ´©¤µ¤ì¤¿SF¡¦ÆÃ»£»¨»ï¡Ö±§ÃèÁ¥¡×½é´ü¹æ¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê³«ÅÄ¤µ¤óÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä«Æü¥½¥Î¥é¥Þ¤ÎÂ¼»³¼ÂÊÔ½¸Ä¹¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤É±§ÃèÁ¥¤È¤¤¤¦»¨»ï¤òºî¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤´°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ú¥ó²è¤Î»Å»ö¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê³¨¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö´ä¤Ê¤éÉÁ¤±¤ë¡×¡ÖÀã»³¤Ê¤éÉÁ¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¥á¥«¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÁ¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤Ê¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤±¤ë³¨¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤ÎÁÏ´©¹æ¤Î¡ÖÌ¤³«¤ÎÏÇÀ±¤òÃµºº¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢´ñÌ¯¤ÊÊªÂÎ(¿¢Êª?)¤òºÎ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×SF¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÁÏ´©¹æ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
µ¨´©¡Ö±§ÃèÁ¥¡×ÁÏ´©¹æ(1980Ç¯Åß¹æ)É½»æ¡£
¡½¡½ÅìÊõ¥Ó¥Ç¥ª¤Î²ø½Ã±Ç²è¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¸²Ãø¤Ç¤¹¤¬¡¢³«ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥´¥¸¥é¤ä¥¥ó¥°¥®¥É¥é¡¢¥á¥«¥´¥¸¥é¡¢¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ã¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤ä¿§ºÌ´¶³Ð¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤äÈþ¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£²ø½Ã¤ä¥á¥«¤òÉÁ¤¯¤È¤¡¢³«ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø»°Âç²ø½Ã ÃÏµåºÇÂç¤Î·èÀï¡Ù(1964Ç¯)¤Ç¡¢¹õÉôÃ«¤ËÍî¤Á¤¿ð¨ÀÐ¤ÎÃæ¤«¤éÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥¥ó¥°¥®¥É¥é¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢ÆÃ»£±Ç²è»Ë¾å¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²èÌÌ¤Î¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÊÌ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤¢¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ·â¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¡¦ÌÑÁÛ¤ò¤á¤°¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢ÅìÊõ²ø½Ã±Ç²è¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ËÊ¡Éô¾¼ÀèÀ¸¤ÎÅìÊõ²ø½Ã±Ç²è²»³Ú¤ò°æ¾åÀ¿¤µ¤ó¤¬¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Ç±éÁÕ¤·¤¿LP¥ì¥³¡¼¥É¡Ö¥´¥¸¥éÅÁÀâ¡×(1983Ç¯¡¿¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É)¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿·½É¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÌÜ¤Ë¤·¤¿¹âÁØ¥Ó¥ë¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥ß¥é¡¼¾õ¤Î¥Ó¥ë¤ÎÊÉ¤Ë¥´¥¸¥é¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¹½¿Þ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë29Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù(1954Ç¯)¤Î²»³Ú¤ò¡¢ÅÅ»Ò³Ú´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥´¥¸¥éÅÁÀâ¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹çÃ×¤¹¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¡¢³«ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤Î²ø½Ã¡¢¥á¥«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë²è½¸¤Î´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÝ·§·òÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ûÀ®¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤ò²è½¸¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ä¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¥´¥¸¥é¤ä¥¦¥ë¥È¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¦¶È½ÐÈÇ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¾è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«¼çÀ½ºî¤ÎÆÃ»£±Ç²è¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¤¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òºÇÎÉ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç»Ä¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÁªÂò¥³¡¼¥¹¤Î¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢³«ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¿¡¼¥óÉÊ¡×¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤É¤Î¤ªÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö±§ÃèÁ¥¡×ÁÏ´©¹æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿ôÅÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¤Ë¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡¢³¤³°À½¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³¨ËÜ¤ÎÊ£»¨¤«¤ÄÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤¬¹¥¤¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¹½À®¤·Ä¾¤µ¤ì¤ë¤È¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³¨ËÜ¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ëºî²È¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¤¤¤Ò¤í¤·¡×¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½Êª¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥«¡¼¥ÉA
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉB
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉC
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥«¡¼¥É
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢³«ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö²ø½Ã¥¤¥é¥¹¥È¡×¤ÇÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»×¤¤¡×¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¥Ó¥ë³¹¤È¤«¹©¾ìÃÏÂÓ¤È¤«¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê²ø½Ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Âçºå¤Î½»¤Þ¤¤¤«¤éºåµÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆµþÅÔ¤ÎÂç³Ø¤Ø¹Ô¤¯ºÝ¡¢Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Ë²ø½Ã¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤º¤Ã¤È¶õÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤â¤·¤â¤Û¤ó¤È¤¦¤ËËÍ¤¬µðÂç²ø½Ã¤Î½Ð¸½¾ì½ê¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢²ø½Ã¤ÎµðÂÎ¤òÃÏ¾å¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«? ¤½¤ì¤È¤â¡¢»³¤Î¾å¤È¤«¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²ø½Ã¤ò¸«²¼¤í¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«? ¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢Ãé¼Â¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î±äÄ¹¾å¤Ë¡Ö²ø½Ã¡×¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖMotionGallery(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼)¡×³«ÅÄÍµ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ½¸¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢12·î16Æü12:00¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
