¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡¢ºÊ¤Î¤ª·Þ¤¨¤ÇËãÉÛ½½ÈÖ¤«¤é ¡ÈÄ«µ¢¤ê¡É¡ÄÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Õ³°¤È¶ì¤·¤¤²û»ö¾ð¤È¤Ï
¡¡12·î6Æü¡¢ÄìÎä¤¨¤¹¤ëÁáÄ«6»þ¤ÎÅìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¡£¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì²¤ëÀÅ¤Þ¤êµ¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÄ®¤Ç¡¢ÀÖ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿ ¡È¥Ñ¥ê¥Ô¡É ¤Î¼þ°Ï¤À¤±¤Ï°ÛÍÍ¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¼¡¼¡£
¡Ö¤¢¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¤³¤¦¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÆÍÁ³¡¢¿¼Ìë2»þ¤´¤í¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØDAISIES¡Ù¡ØSPEED DEMON¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¶Ê¤òÈäÏª¤·¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÇ®¶¸¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÉ¬»à¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2008Ç¯¤ËYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ê¥À¿Í¤À¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë2010Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØBaby¡Ù¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î10Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÅªÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸ÅºäÂçËâ²¦¤¬Ê±¤¹¤ë¥Ô¥³ÂÀÏº¤Î¡Ø¥Ú¥ó¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥Ý¡¼¥¢¥Ã¥Ý¡¼¥Ú¥ó¡Ù¤òX¡ÊÅö»þTwitter¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬º£²óÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSKYLARK¡×¤¬À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢¿ôÉ´¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤ÎÂçÈ¿¶Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÏºÊ¤Î¥Ø¥¤¥ê¡¼¤ÈÂ©»Ò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÈÍèÆü¡£Èà¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÏ·ÊÞ¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ù¤äÃÛÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÁÆ¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¿ô»þ´Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢ºÊ¤¬¤ª·Þ¤¨¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸áÁ°5»þ¤ËºÊ¤Î¥Ø¥¤¥ê¡¼¤¬·Þ¤¨¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶»¸µ¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢60¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤Î³°¤Ç½ÐÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê½ÐÂÔ¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡Éâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¡¢¡ÈÄ«µ¢¤ê¡É ¤Ë¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î¥Ø¥¤¥ê¡¼¤À¤¬¡¢ºÊ¤ÎÉÔ°Â¤ÏÊÌ¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤Î¥´¥·¥Ã¥×»æµ¼Ô¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï ¡ÈÇË»ºÀ£Á°¤Ë¤¢¤ë¡É ¤È²¿ÅÙ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£2022Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤«¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢100²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤»¤¤¤«Ï²ÈñÊÊ¤â¼£¤é¤º¡¢²Ð¤Î¼Ö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¡¢ÆÍÁ³Éþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤·ÐºÑ»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÇÂ©È´¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¼¡¼¡£