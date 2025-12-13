°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³èÈ¯¡ª¡©12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ÜÀÒÀè¤ò·è¤á¤¿ÀïÎÏ³°ÁÈ
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ÜÀÒÀè¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤«¤é½ªÎ»1½µ´Ö¤¬ÀïÎÏ³°ÁÈ¤Î°ÜÀÒ¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â°ÜÀÒÀè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾ÀîÍÚµ±¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢12·î2Æü¤Ë¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¡£¸ÅÁãÉüµ¢¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢12·î5Æü¤Ë³ÚÅ·ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿°¤Éô¼÷¼ù¤¬ÃæÆü¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢3Æü¤Ë¹Åç¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³ÎµÊ¿¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢9Æü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀïÎÏ³°¤Î°æ¸ýÏÂÊþ¡¢10Æü¤ËÆüËÜ¥Ï¥àÀïÎÏ³°¤ÎÀÐÀîÄ¾Ìé¡¢11Æü¤Ë³ÚÅ·ÀïÎÏ³°¤ÎµÜ¿¹ÃÒ»Ö¡¢¤½¤·¤Æ12Æü¤Ëºå¿ÀÀïÎÏ³°¤ÎÅÏîµÎÊ¤È4ÆüÏ¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒÀè¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Ï½¾Íè¤Î3¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÏÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íèµ¨¤«¤é¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¯¥©¡¼¥¿¡¼À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¾ÉðÀïÎÏ³°¤ÎÅÄÂ¼°ËÃÎÏº¤¬´Ú¹ñ¡¦ÅÍ»³¡¢µð¿ÍÀïÎÏ³°¤Î¸ÍÅÄ²ûÀ¸¤¬´Ú¹ñ¡¦NC¥À¥¤¥Î¥¹¡¢DeNAÀïÎÏ³°¤Îµþ»³¾Ìï¤¬´Ú¹ñ¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ë12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Õ³°¤Ë¤âBC¥ê¡¼¥°¤ä»Í¹ñILplus¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÎÊóÆ»¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤âÍî¤ÁÃå¤»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£¤³¤ÎÀè¡¢ÀïÎÏ³°ÁÈ¤Î°ÜÀÒÀè¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¢§ 12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ÜÀÒÀè¤ò·è¤á¤¿ÀïÎÏ³°ÁÈ
12·î2Æü¡¡À¾ÀîÍÚµ±¡Ê¥ä¥¯¥ë¥ÈÀïÎÏ³° ¢ª ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
12·î3Æü¡¡¾¾»³ÎµÊ¿¡Ê¹ÅçÀïÎÏ³° ¢ª ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë
12·î4Æü¡¡ÅÄÂ¼°ËÃÎÏº¡ÊÀ¾ÉðÀïÎÏ³° ¢ª ´Ú¹ñ¡¦ÅÍ»³¡Ë
12·î5Æü¡¡°¤Éô¼÷¼ù¡Ê³ÚÅ·ÀïÎÏ³° ¢ª ÃæÆü¡Ë
12·î9Æü¡¡°æ¸ýÏÂÊþ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀïÎÏ³° ¢ª ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë
12·î9Æü¡¡µÆÅÄæÆÍ§¡ÊÃæÆüÀïÎÏ³° ¢ª µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¡Ë
12·î10Æü¡¡ÀÐÀîÄ¾Ìé¡ÊÆüËÜ¥Ï¥àÀïÎÏ³° ¢ª ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë
12·î10Æü¡¡¸ÍÅÄ²ûÀ¸¡Êµð¿ÍÀïÎÏ³° ¢ª ´Ú¹ñ¡¦NC¥À¥¤¥Î¥¹¡Ë
12·î10Æü¡¡Ãæ»³¾½ÎÌ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥àÀïÎÏ³° ¢ª ºæ¥·¥å¥é¥¤¥¯¥¹¡Ë
12·î11Æü¡¡µÜ¿¹ÃÒ»Ö¡Ê³ÚÅ·ÀïÎÏ³° ¢ª ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë
12·î12Æü¡¡ÅÏîµÎÊ¡Êºå¿ÀÀïÎÏ³° ¢ª ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë
12·î12Æü¡¡µþ»³¾Ìï¡ÊDeNAÀïÎÏ³° ¢ª ´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ¡Ë