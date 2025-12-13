¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°±ôÉ®¡¢Ãæ¿È¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¡Ö¼¡À¤Âå¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡×¤¬½Ð¤¿¤¾
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Î±ôÉ®¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢iPadÍÑ iPadÍÑ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó ¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥Ä¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëNelna¡Ê¥Í¥ë¥Ê¡Ë¤«¤é12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖNelna Pencil¡×¡£
ÀÎ²û¤«¤·¤¤¥¢¥Ê¥í¥°´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥àµ¡Ç½¤ä½ñ¤¿´ÃÏ¤â¥Ï¥¤¥Æ¥¯´¶ËþºÜ¤Ê¼¡À¤Âå¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
±ôÉ®¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß¿Í´Ö¹©³ØÀß·×¤Î¡Ö¼¡À¤Âå¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥ó¥·¥ë
¤½¤·¤Æ¡Ö¼¡À¤Âå¡×´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¥Ú¥ó¼´¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¦¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¦Ä¹²¡¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢9¼ïÎà¤â¤ÎÁàºî¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
É½¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¸µ¤ËÌá¤¹¡Ê Undo ¡Ë¡×¤Ê¤É»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤Ø½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
»æ¤Ë±ôÉ®¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê´¶³Ð¡Ä¡£¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥óÆÃÍ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¡ª
¡Ö¼¡À¤Âå¡×´¶¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµó¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö0.025ÉÃ¤ÎÄ¶ÄãÃÙ±ä¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ú¥ó¤ÎÆ°¤¤È²èÌÌ¾å¤Ø¤ÎÉÁ²è¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë»þ´Öº¹¡ÊÃÙ±ä¡¢¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡Ë¤¬¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃÙ±ä»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Û¤É¥Ú¥ó¤ÎÆ°¤¤È²èÌÌ¾å¤ÎÉÁ²è¤Î´Ö¤Ë¡Ö¥º¥ì¡×¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¾õÂÖ¡ÊÄã¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀþ¤òÉÁ¤¯ºÝ¤äºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯ºÝ¤Ë°Õ¿Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÀµ³Î¤ÊÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç»æ¤Ë±ôÉ®¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ê´¶³Ð¤Ç¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤ä¥á¥â¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤äÀþ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¤¬Êú¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤Ï±ôÉ®¤Ê¤¬¤éÃæ¿È¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯´¶ËþºÜ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤â½ñ¤¿´ÃÏ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡ÖNelna Pencil¡×¡¢¤³¤Î¼¡À¤Âå´¶¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥°¥ê¡¼¥ó
¡ü¥¤¥¨¥í¡¼
