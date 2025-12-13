ÆüËÜ¼ò¤Ë¾¾ºåµí¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¥´ËÒ¾ì¡×¤â! ¡ÈÈþ¿©¤ÎÅ·¹ñ¡É»°½Å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òË¶
°ËÀª¿ÀµÜ¤È¾¾ºåµí¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤! Åìµþ±Ø¤«¤éÌó3»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¡ÈÈþ(¤¦¤Þ)¤·¹ñ¡É¡¦»°½Å¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀSNS¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤äµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿©¤ÎÊõ¸Ë¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
JR¾¾ºå±Ø
¡û¾¾ºåµí¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤òÍÎ¿©¤Ç¡ÖÍÎ¿©²°µí¶ä¡×
¾¾ºå±Ø¤ØÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤Ù¤¯¾¾ºåµí¤ÎÌ¾Å¹¤Ø¡£
¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ºå±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¡¢Êâ¤¤¤Æ15Ê¬¤Û¤É¤ÎµûÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍÎ¿©²°µí¶ä¡×¡£¾¾ºåµí¤Î¤¹¤¤ä¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÌÀ¼£35Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÌ¾Å¹¡Öµí¶äËÜÅ¹¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿ÍÎ¿©ÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¾¾ºåµí¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥«¥Ä¥ì¥Ä¡¢¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤«¤Ä²¦Æ»¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÎ¿©²°µí¶ä¡×³°´Ñ
¡Öµí¶äËÜÅ¹¡×¤Ï ¼ñ¤¤Î¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ
µÜÀî¤È±À½ÐÀî¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¶Î®¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¤Ç°é¤Ä¡Öµí¶ä¡×¤Î¾¾ºåµí¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ºÇ¹â¥°¥ì¡¼¥É¤ÎµíÆù¤À¤±¤¬Å¹¤ËÊÂ¤Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾¾ºåµí¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¡£ÁÆÈÔ¤¤Î¾¾ºåµí¤¬¥³¥¯¿¼¤¤¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¾Å¹¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈËË¤¬¤æ¤ë¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾ºåµí¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©(¤´¤Ï¤ó¡¢¥µ¥é¥ÀÉÕ)¡×¿¼¤¤»Ý¤ß¤ÎÀÖ¤À¤·¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
ÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Öµí¶äËÜÅ¹¡×¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿ÀºÆùÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÂ£ÅúÍÑ¤ä¤ªÅÚ»º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¾ºåÆù¤ÎÆù¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹ ÀÄÌø¡×¤¬¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç±Ä¶ÈÃæ¡£¼¡²ó¤Ï¤¼¤Ò¡Öµí¶äËÜÅ¹¡×¤ÇÌ¾Êª¤Î¡È´ØÀ¾É÷¤¹¤¤ä¤¡É¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤ÊÂ¿µ¤Ä®¤ÇÃúÇ«¤Ê¼ò¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤ëÏ·ÊÞ¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡ûÈþ¿©¤ÎÄ®¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃÏ¼ò¡ÖËÈ¿ù¡×¤Î¼òÂ¢¤ò¸«³Ø
1857¡Ê°ÂÀ¯4¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤Ï¡¢µÜÀî¤È¶ûÅÄÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø¤â¤ª¼ò¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¿Í³½ï¤¢¤ë¼òÂ¢¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤ÌÃÊÁ¡Ö¼° SHIKI(¤·¤)¡×¤ò¼ê¤Ë¤â¤Ä²ÏÉð¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Î²Ï¹ç±ÑÉ§¤µ¤ó
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë²Ï¹ç±ÑÉ§¤µ¤ó¤ËÉßÃÏÆâ¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ÎÆÃÄ§¤ä»Å¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÅÎ»á¤¬¼ÂºÝ¤Ëºî¶È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤Ç¤Î¤ß°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯¤Ê¼òÊÆ¡¢¡ÖµÝ·ÁÊæ(¤æ¤ß¤Ê¤ê¤Û)¡×¡£¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤Î¿Æ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö°ËÀª¶Ó¡×¤¬ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶öÁ³À¸¤Þ¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£»°½ÅÂç³Ø¤äÂ¿µ¤Ä®¤ÎÁÈ¹ç¤ÎÊý¡¹¤é¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤ª¼òÂ¤¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖµÝ·ÁÊæ¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡Ö¼° SHIKI¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¼òÊÆ¤Ç¤Î¼òÂ¤¤ê¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤°ËÀª¿ÀµÜ¤ÇÌó1,300Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¯¼°Ç¯Á«µÜ¡½¡½¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤êÂØ¤¨¡¢¾ï¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯¤·¤Æ±Ê±ó¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¡È¾ï¼ã¡Ê¤È¤³¤ï¤«¡Ë¡É¤Î»×ÁÛ¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é²ÏÉð¾úÂ¤¤ÎÂåÉ½ÌÃÊÁ¡ÖËÈ¿ù(¤Û¤³¤¹¤®)¡×¡¢¡Ö¼° SHIKI MELLOW¡×¡Ö¼° SHIKI SWEET¡×¡Ö¼° SHIKI FRESH¡×¡Ö¼° SHIKI RICHI¡×
¼òÂ¢¤ò¸«³Ø¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤Î»î°û¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢½ãÊÆÀ¸¼ò(²ÐÆþ¤ì¡á²ÃÇ®»¦¶Ý¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜ¼ò)¡ÖKAWABU(¤«¤ï¤Ö)¡×¤Î¤â¤í¤ß¡£
¥¢¥ß¥Î»À¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤â¤í¤ß
¤â¤í¤ß¤ò°û¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È´Å¤¯Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤¬É¡¤òÈ´¤±¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»×¤ï¤º¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖKAWABU¡×¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê´Å¤ß¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¸ÂÄê¼ò¤Ç¡¢Ç¯¡¹À½Â¤ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤âÁá¡¹¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û»°½Å¤ÎÎÐÃã¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¹ÖºÂ¤Ç°û¤ßÈæ¤Ù¡õÃãÍÕ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÂÎ¸³¤â
ÈþÌ£¤·¤¤°û¤ßÊª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»°½Å¸©¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ºåÃã¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤È¤â¤ÈÌô¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÎÐÃã¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï»°½Å¸©¤ÎÃãÍÕ½Ð²ÙÎÌ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¼¯»ùÅç¡¦ÀÅ²¬¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¡£
¡ÖÃãÍ·Á· Ãã½Å¡×Ï»ÂåÌÜÅö¼ç ÄÍËÜÂÙ¹°¤µ¤ó¡¡
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤äÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÐÃã¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢¾¾ºå»Ô¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¤ªÃã¤Î¤ªÅ¹¡¢¡ÖÃãÍ·Á· Ãã½Å¡×¤ÎÏ»ÂåÌÜÅö¼ç ÄÍËÜÂÙ¹°¤µ¤ó¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜÃã¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ëÂÎ¸³¹ÖºÂ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡Ö¾¾ºåÃã¡×¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë»°½Å¸©»º¤Î¤ªÃã¤Ï¡¢ËÌÉô¤ÎÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤¤°ËÀªÊ¿Ìî¤Ç°é¤Ä¡Ö¤«¤Ö¤»Ãã¡×¤È¡¢ÃæÉô¤«¤éÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»³´ÖÉô¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¡Ö¿¼¾ø¤·ÀùÃã¡×¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ö¤»Ãã¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÃãÈª¤ËÊ¤¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¸÷¹çÀ®¤òÍÞ¤¨¡¢»ÝÌ£¤ä´Å¤ß¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£°ìÊý¤Î¿¼¾ø¤·ÀùÃã¤Ï¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê°é¤Ã¤¿ÃãÍÕ¤òÄ¹»þ´Ö¾ø¤¹¤³¤È¤Ç½Â¤ß¤¬¤È¤ì¡¢Ç»¸ü¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶å½£¤äÀÅ²¬»º¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊ¼ï¤Î¤ªÃã¤â»î°û¡£Ê£¿ô¤Î»ºÃÏ¤ÈÉÊ¼ï¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍø¤Ãã¤ÈÃãÍÕ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ä¹¤¯ÊÝ´É¤·¤¿ÎÐÃã¤ò¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¤·¤ÆºÆÀ¸²Ã¹©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SDGs¤ä¿©°é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ÖºÂ¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÃãÍ·Á· Ãã½Å¡×¤Î¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¾¯¤·¤º¤Ä¿¥¤ê¤¢¤¬¤ëÃ£À®´¶¡Ö¾¾ºå¤â¤á¤ó¡×¤Î¼ê¿¥¤êÂÎ¸³
¾¾ºåÃã¤ËÂ³¤¤¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Êµ¡¿¥¤êµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¾¾ºå¤â¤á¤ó¡×¤Î¾®ÊªÉß¤¤ò¼ê¿¥¤ê¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÃÏ¸µ¡¦¾¾ºå¤Î´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾¾ºå¤â¤á¤ó¼ê¿¥¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢11¡ß20cmÄøÅÙ¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò1»þ´Ö¼å¤Û¤É¤Ç¿¥¤ê¤¢¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö¥×¥Á¿¥É±ÂÎ¸³¡×¤Ï¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½(¿¥µ¡¤ÎÂç¤¤µ¿ÈÄ¹¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¢¤ê)¡£
¾¾ºå»Ô¤ÎÅìÉô¤Ë¤Ï¡¢Ëã¤È¸¨¤ò¿¥¤Ã¤Æ°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¸¥Ç¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©Ë¼¡Ö¿ÀËãÂ³µ¡ÅÂ(¤«¤ó¤ª¤ß¤Ï¤¿¤É¤Î)¡×¡Ö¿ÀÉþ¿¥µ¡ÅÂ(¤«¤ó¤Ï¤È¤ê¤Ï¤¿¤É¤Î)¡×¤¬¡¢º£¤â¤Ê¤ª»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤ä¥¤¥ó¥É¤ò¸¶»ºÃÏ¤È¤¹¤ëÌÚÌÊ¤¬ÆüËÜ¤ËÅÁÍè¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢15À¤µªº¢¡£ÆÃ¤ËÎÉ¼Á¤ÊÌÚÌÊºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤¬Âçºå¤È°ËÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÅÂå¤«¤éÂ³¤¯µ¡¿¥¤ê¤Îµ»½Ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¾ºåÌÚÌÊ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¾¾ºåÌÚÌÊ¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿
·è¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¹©Äø¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤ÎÆ°ºî¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼ê´·¤ì¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ÈùÌ¯¤ÊÎÏ²Ã¸º¤¬ÊÑ²½¤·¡¢½Ä»å¤È²£»å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¥µ¡¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤Ïµ¡Ç½Åª¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶Íý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¾¯¤·»å¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¤ä¤êÄ¾¤µ¤º¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¤â°ìÄê¤ÎÎÏ²Ã¸º¤ÇÃúÇ«¤Ë¿¥¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÊÁ¤ò¿¥¤ë¤«¤Ï¡¢½Ä»å¤È²£»å¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¤Î¿§¤òÁª¤Ö¤«¡¢¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ºå¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤Æ¤â±ü¿¼¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡û¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾ðÇ®¤È°¦¾ð¤ÇÈþÌ£¤·¤¯°é¤Ä¡È¤Û¤ó¤â¤Î¡É¤Î¥¨¥¹¥«¥ë¥´
¾¾ºå»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¸«³Ø¤äÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿º£²ó¤ÎÎ¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶Ã¤¤¤¿¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¥´ÇÀ±à¡×¤Î¸«³Ø¤Ç¤¹¡£
¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÎÁÍý¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ç¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¨¡¨¡¤·¤«¤â»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤ÇÍ£°ì¡¢¹ñ»º¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ±à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤Ç¤µ¤¨¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»°½Å¥¨¥¹¥«¥ë¥´³«È¯¸¦µæ½ê ¹âÀ¥½Ó±Ñ¼ÒÄ¹
¸«³Ø¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»°½Å¥¨¥¹¥«¥ë¥´³«È¯¸¦µæ½ê¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¹âÀ¥½Ó±Ñ¼ÒÄ¹¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¨¥¹¥«¥ë¥´ËÒ¾ì¡£Å´¹©½ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¿¹âÀ¥¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Í¢Æþ¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¸»ºÀßÈ÷¤ÈÊýË¡¤ò³ÎÎ©¡£¸½ºß¤âÆü¡¹¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ÎÍÜ¿£¤ÈÈÎÇä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¤È°¦¾ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤½¤Î¸¦µæ¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥¤¥Þ¥¤¡É¤È¤¤¤¦ÊÌÉÊ¼ï¡£¸¶»º¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¥´¡¼¥Ë¥å¼ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÈËÜÍè¤Î¥¨¥¹¥«¥ë¥´¡É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤Û¤ó¤â¤Î¡É¤Î¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¹âÀ¥¼ÒÄ¹¤¿¤À°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸·½Å¤Ê±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥«¥ë¥´¡¡¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤
¹âÀ¥¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¾ðÇ®¤È°¦¾ð¤Ç¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ÎÍÜ¿£¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÈæ³ÓÅªÃ»¤¤´ü´Ö¤ÇÂçÎÌ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ò¡¢µ²²î¤ä¿©ÎÈÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÒ¾ì¤Ç¿·Á¯¤Ê¥¨¥¹¥«¥ë¥´ÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÀ¥¼ÒÄ¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤éÍÜ¿£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¹âÀ¥¼ÒÄ¹¡£¾¾ºå»Ô¡¢¤½¤·¤Æ°ËÀª»Ô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¼«²ÈÇÀ±à¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÌîºÚ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤âÀäÉÊ
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿»°½ÅÎ¹¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÈþ¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤·¹ñ¡É¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ºå¤â¤á¤ó¤Ç»¶Êâ¡¾¾¾ºå»Ô ¸æ¾ëÈÖ²°Éß
Naomi ¥¢¡¼¥È¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Ê¹¤¼ê¡¦Ê¸É®²È¡¿¼èºà¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¿Í¡£Éþºî¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢ºÎÍÑPR¡¢¹Êó¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¡Ö¥¢¡¼¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¡ÖËÜ¡×¡Ö¿¦¶È¡×¡ÖÀ¸³èÊ¸²½¡×¤ò¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ë²è¡¦¼èºà¡¦¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢note¤äPodcast¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ZINE¤ÎÀ©ºî¡¦È¯¹Ô¡¢´ë¶È¤ä¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿ÍÑ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¸Ä¿Í/Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎÊ¸¾Ï¹ÖºÂ¤ä¥¢¡¼¥È¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£³Ø·Ý°÷»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£
https://lit.link/NaomiNN0506 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
JR¾¾ºå±Ø
¡û¾¾ºåµí¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤òÍÎ¿©¤Ç¡ÖÍÎ¿©²°µí¶ä¡×
¾¾ºå±Ø¤ØÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤Ù¤¯¾¾ºåµí¤ÎÌ¾Å¹¤Ø¡£
¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ºå±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¡¢Êâ¤¤¤Æ15Ê¬¤Û¤É¤ÎµûÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍÎ¿©²°µí¶ä¡×¡£¾¾ºåµí¤Î¤¹¤¤ä¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÌÀ¼£35Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÌ¾Å¹¡Öµí¶äËÜÅ¹¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿ÍÎ¿©ÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¾¾ºåµí¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥«¥Ä¥ì¥Ä¡¢¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤«¤Ä²¦Æ»¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Öµí¶äËÜÅ¹¡×¤Ï ¼ñ¤¤Î¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ
µÜÀî¤È±À½ÐÀî¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¶Î®¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¤Ç°é¤Ä¡Öµí¶ä¡×¤Î¾¾ºåµí¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ºÇ¹â¥°¥ì¡¼¥É¤ÎµíÆù¤À¤±¤¬Å¹¤ËÊÂ¤Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾¾ºåµí¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¡£ÁÆÈÔ¤¤Î¾¾ºåµí¤¬¥³¥¯¿¼¤¤¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¾Å¹¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈËË¤¬¤æ¤ë¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾ºåµí¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©(¤´¤Ï¤ó¡¢¥µ¥é¥ÀÉÕ)¡×¿¼¤¤»Ý¤ß¤ÎÀÖ¤À¤·¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
ÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Öµí¶äËÜÅ¹¡×¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿ÀºÆùÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÂ£ÅúÍÑ¤ä¤ªÅÚ»º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¾ºåÆù¤ÎÆù¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹ ÀÄÌø¡×¤¬¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç±Ä¶ÈÃæ¡£¼¡²ó¤Ï¤¼¤Ò¡Öµí¶äËÜÅ¹¡×¤ÇÌ¾Êª¤Î¡È´ØÀ¾É÷¤¹¤¤ä¤¡É¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤ÊÂ¿µ¤Ä®¤ÇÃúÇ«¤Ê¼ò¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤ëÏ·ÊÞ¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡ûÈþ¿©¤ÎÄ®¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃÏ¼ò¡ÖËÈ¿ù¡×¤Î¼òÂ¢¤ò¸«³Ø
1857¡Ê°ÂÀ¯4¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤Ï¡¢µÜÀî¤È¶ûÅÄÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø¤â¤ª¼ò¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¿Í³½ï¤¢¤ë¼òÂ¢¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤ÌÃÊÁ¡Ö¼° SHIKI(¤·¤)¡×¤ò¼ê¤Ë¤â¤Ä²ÏÉð¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Î²Ï¹ç±ÑÉ§¤µ¤ó
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë²Ï¹ç±ÑÉ§¤µ¤ó¤ËÉßÃÏÆâ¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ÎÆÃÄ§¤ä»Å¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÅÎ»á¤¬¼ÂºÝ¤Ëºî¶È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤Ç¤Î¤ß°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯¤Ê¼òÊÆ¡¢¡ÖµÝ·ÁÊæ(¤æ¤ß¤Ê¤ê¤Û)¡×¡£¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤Î¿Æ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö°ËÀª¶Ó¡×¤¬ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶öÁ³À¸¤Þ¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£»°½ÅÂç³Ø¤äÂ¿µ¤Ä®¤ÎÁÈ¹ç¤ÎÊý¡¹¤é¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤ª¼òÂ¤¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖµÝ·ÁÊæ¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡Ö¼° SHIKI¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¼òÊÆ¤Ç¤Î¼òÂ¤¤ê¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¡Ö²ÏÉð¾úÂ¤¡×¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤°ËÀª¿ÀµÜ¤ÇÌó1,300Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¯¼°Ç¯Á«µÜ¡½¡½¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤êÂØ¤¨¡¢¾ï¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯¤·¤Æ±Ê±ó¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¡È¾ï¼ã¡Ê¤È¤³¤ï¤«¡Ë¡É¤Î»×ÁÛ¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é²ÏÉð¾úÂ¤¤ÎÂåÉ½ÌÃÊÁ¡ÖËÈ¿ù(¤Û¤³¤¹¤®)¡×¡¢¡Ö¼° SHIKI MELLOW¡×¡Ö¼° SHIKI SWEET¡×¡Ö¼° SHIKI FRESH¡×¡Ö¼° SHIKI RICHI¡×
¼òÂ¢¤ò¸«³Ø¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤Î»î°û¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢½ãÊÆÀ¸¼ò(²ÐÆþ¤ì¡á²ÃÇ®»¦¶Ý¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜ¼ò)¡ÖKAWABU(¤«¤ï¤Ö)¡×¤Î¤â¤í¤ß¡£
¥¢¥ß¥Î»À¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤â¤í¤ß
¤â¤í¤ß¤ò°û¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È´Å¤¯Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤¬É¡¤òÈ´¤±¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»×¤ï¤º¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖKAWABU¡×¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê´Å¤ß¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¸ÂÄê¼ò¤Ç¡¢Ç¯¡¹À½Â¤ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤âÁá¡¹¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û»°½Å¤ÎÎÐÃã¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¹ÖºÂ¤Ç°û¤ßÈæ¤Ù¡õÃãÍÕ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÂÎ¸³¤â
ÈþÌ£¤·¤¤°û¤ßÊª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»°½Å¸©¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ºåÃã¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤È¤â¤ÈÌô¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÎÐÃã¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï»°½Å¸©¤ÎÃãÍÕ½Ð²ÙÎÌ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¼¯»ùÅç¡¦ÀÅ²¬¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¡£
¡ÖÃãÍ·Á· Ãã½Å¡×Ï»ÂåÌÜÅö¼ç ÄÍËÜÂÙ¹°¤µ¤ó¡¡
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤äÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÐÃã¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢¾¾ºå»Ô¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¤ªÃã¤Î¤ªÅ¹¡¢¡ÖÃãÍ·Á· Ãã½Å¡×¤ÎÏ»ÂåÌÜÅö¼ç ÄÍËÜÂÙ¹°¤µ¤ó¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜÃã¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ëÂÎ¸³¹ÖºÂ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡Ö¾¾ºåÃã¡×¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë»°½Å¸©»º¤Î¤ªÃã¤Ï¡¢ËÌÉô¤ÎÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤¤°ËÀªÊ¿Ìî¤Ç°é¤Ä¡Ö¤«¤Ö¤»Ãã¡×¤È¡¢ÃæÉô¤«¤éÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»³´ÖÉô¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¡Ö¿¼¾ø¤·ÀùÃã¡×¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ö¤»Ãã¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÃãÈª¤ËÊ¤¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¸÷¹çÀ®¤òÍÞ¤¨¡¢»ÝÌ£¤ä´Å¤ß¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£°ìÊý¤Î¿¼¾ø¤·ÀùÃã¤Ï¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê°é¤Ã¤¿ÃãÍÕ¤òÄ¹»þ´Ö¾ø¤¹¤³¤È¤Ç½Â¤ß¤¬¤È¤ì¡¢Ç»¸ü¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶å½£¤äÀÅ²¬»º¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊ¼ï¤Î¤ªÃã¤â»î°û¡£Ê£¿ô¤Î»ºÃÏ¤ÈÉÊ¼ï¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍø¤Ãã¤ÈÃãÍÕ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ä¹¤¯ÊÝ´É¤·¤¿ÎÐÃã¤ò¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¤·¤ÆºÆÀ¸²Ã¹©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SDGs¤ä¿©°é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ÖºÂ¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÃãÍ·Á· Ãã½Å¡×¤Î¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¾¯¤·¤º¤Ä¿¥¤ê¤¢¤¬¤ëÃ£À®´¶¡Ö¾¾ºå¤â¤á¤ó¡×¤Î¼ê¿¥¤êÂÎ¸³
¾¾ºåÃã¤ËÂ³¤¤¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Êµ¡¿¥¤êµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¾¾ºå¤â¤á¤ó¡×¤Î¾®ÊªÉß¤¤ò¼ê¿¥¤ê¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÃÏ¸µ¡¦¾¾ºå¤Î´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾¾ºå¤â¤á¤ó¼ê¿¥¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢11¡ß20cmÄøÅÙ¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò1»þ´Ö¼å¤Û¤É¤Ç¿¥¤ê¤¢¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö¥×¥Á¿¥É±ÂÎ¸³¡×¤Ï¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½(¿¥µ¡¤ÎÂç¤¤µ¿ÈÄ¹¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¢¤ê)¡£
¾¾ºå»Ô¤ÎÅìÉô¤Ë¤Ï¡¢Ëã¤È¸¨¤ò¿¥¤Ã¤Æ°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¸¥Ç¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©Ë¼¡Ö¿ÀËãÂ³µ¡ÅÂ(¤«¤ó¤ª¤ß¤Ï¤¿¤É¤Î)¡×¡Ö¿ÀÉþ¿¥µ¡ÅÂ(¤«¤ó¤Ï¤È¤ê¤Ï¤¿¤É¤Î)¡×¤¬¡¢º£¤â¤Ê¤ª»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤ä¥¤¥ó¥É¤ò¸¶»ºÃÏ¤È¤¹¤ëÌÚÌÊ¤¬ÆüËÜ¤ËÅÁÍè¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢15À¤µªº¢¡£ÆÃ¤ËÎÉ¼Á¤ÊÌÚÌÊºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤¬Âçºå¤È°ËÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÅÂå¤«¤éÂ³¤¯µ¡¿¥¤ê¤Îµ»½Ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¾ºåÌÚÌÊ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¾¾ºåÌÚÌÊ¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿
·è¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¹©Äø¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤ÎÆ°ºî¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼ê´·¤ì¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ÈùÌ¯¤ÊÎÏ²Ã¸º¤¬ÊÑ²½¤·¡¢½Ä»å¤È²£»å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¥µ¡¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤Ïµ¡Ç½Åª¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶Íý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¾¯¤·»å¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¤ä¤êÄ¾¤µ¤º¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¤â°ìÄê¤ÎÎÏ²Ã¸º¤ÇÃúÇ«¤Ë¿¥¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÊÁ¤ò¿¥¤ë¤«¤Ï¡¢½Ä»å¤È²£»å¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¤Î¿§¤òÁª¤Ö¤«¡¢¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ºå¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤Æ¤â±ü¿¼¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡û¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾ðÇ®¤È°¦¾ð¤ÇÈþÌ£¤·¤¯°é¤Ä¡È¤Û¤ó¤â¤Î¡É¤Î¥¨¥¹¥«¥ë¥´
¾¾ºå»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¸«³Ø¤äÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿º£²ó¤ÎÎ¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶Ã¤¤¤¿¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¥´ÇÀ±à¡×¤Î¸«³Ø¤Ç¤¹¡£
¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÎÁÍý¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ç¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¨¡¨¡¤·¤«¤â»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤ÇÍ£°ì¡¢¹ñ»º¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ±à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤Ç¤µ¤¨¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»°½Å¥¨¥¹¥«¥ë¥´³«È¯¸¦µæ½ê ¹âÀ¥½Ó±Ñ¼ÒÄ¹
¸«³Ø¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»°½Å¥¨¥¹¥«¥ë¥´³«È¯¸¦µæ½ê¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¹âÀ¥½Ó±Ñ¼ÒÄ¹¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¨¥¹¥«¥ë¥´ËÒ¾ì¡£Å´¹©½ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¿¹âÀ¥¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Í¢Æþ¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¸»ºÀßÈ÷¤ÈÊýË¡¤ò³ÎÎ©¡£¸½ºß¤âÆü¡¹¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ÎÍÜ¿£¤ÈÈÎÇä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¤È°¦¾ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤½¤Î¸¦µæ¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥¤¥Þ¥¤¡É¤È¤¤¤¦ÊÌÉÊ¼ï¡£¸¶»º¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¥´¡¼¥Ë¥å¼ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÈËÜÍè¤Î¥¨¥¹¥«¥ë¥´¡É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤Û¤ó¤â¤Î¡É¤Î¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¹âÀ¥¼ÒÄ¹¤¿¤À°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸·½Å¤Ê±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥«¥ë¥´¡¡¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤
¹âÀ¥¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¾ðÇ®¤È°¦¾ð¤Ç¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ÎÍÜ¿£¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÈæ³ÓÅªÃ»¤¤´ü´Ö¤ÇÂçÎÌ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤ò¡¢µ²²î¤ä¿©ÎÈÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÒ¾ì¤Ç¿·Á¯¤Ê¥¨¥¹¥«¥ë¥´ÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÀ¥¼ÒÄ¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤éÍÜ¿£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¹âÀ¥¼ÒÄ¹¡£¾¾ºå»Ô¡¢¤½¤·¤Æ°ËÀª»Ô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¼«²ÈÇÀ±à¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÌîºÚ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤âÀäÉÊ
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿»°½ÅÎ¹¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÈþ¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤·¹ñ¡É¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ºå¤â¤á¤ó¤Ç»¶Êâ¡¾¾¾ºå»Ô ¸æ¾ëÈÖ²°Éß
Naomi ¥¢¡¼¥È¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Ê¹¤¼ê¡¦Ê¸É®²È¡¿¼èºà¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¿Í¡£Éþºî¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢ºÎÍÑPR¡¢¹Êó¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¡Ö¥¢¡¼¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¡ÖËÜ¡×¡Ö¿¦¶È¡×¡ÖÀ¸³èÊ¸²½¡×¤ò¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ë²è¡¦¼èºà¡¦¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢note¤äPodcast¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ZINE¤ÎÀ©ºî¡¦È¯¹Ô¡¢´ë¶È¤ä¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿ÍÑ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¸Ä¿Í/Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎÊ¸¾Ï¹ÖºÂ¤ä¥¢¡¼¥È¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£³Ø·Ý°÷»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£
https://lit.link/NaomiNN0506 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é