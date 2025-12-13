ÆüËÜºÇ½ªÇ¯¤ÇÌöÆ°¤â¡ÄÊÆÉüµ¢¤Ç¶ìÇº¡¡ËÉ¸æÎ¨9ÅÀÂæ¡¢2ÅÙ¤Î¡ÈÀïÎÏ³°¡É¡¢´Ú¹ñ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿±¦ÏÓ
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö
¡¡¶ìÀá¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥¸¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï12Æü¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¨¥ë¥Ó¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ°ÜÀÒÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯Êð¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5000Ëü±ß¡Ë¡£¿·¤¿¤Ê¹ñ¤ÇºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î27ºÐ¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¡£2Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë2·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢7·î¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ë²ó¤ë¤È³ÐÀÃ¡£31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.54¡¢8¥Û¡¼¥ë¥É¡¢1¥»¡¼¥Ö¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸·¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£3·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î1Æü¡Ë¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï4²ó6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£¤½¤Î¸å¤âÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢7·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ´ÂÎ¤Î40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ëDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢9·î¤Ë¤Þ¤¿DFA¡£¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤ò·Ð¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¡¢¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö¤Ç¤Ï7ÅÐÈÄ¤Ç0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨9.15¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥¸¥¢µå³¦¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÊÖ¤êºé¤±¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÍèµ¨¤ÎÅêµå¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë