Ç¤Ë¡ØÌ¾Á°¡Ù¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È4¤Ä¡¡¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÌ¾ÉÕ¤±¤Î¥³¥Ä
1.Ã»¤¯¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ë¤¹¤ë
Ì¾ÉÕ¤±¤Ï¡¢´ÊÃ±¤½¤¦¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Ñ¤Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ç¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ã»¤¯¤Æ¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥ª¡×¡Ö¥à¥®¡×¡Ö¥â¥â¡×¡Ö¥ë¥Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â2Ê¸»ú¤Ç¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÇ¤â¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2Ê¸»ú¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï3Ê¸»ú¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤éÇ¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¸Æ¤ÖÌ¾Á°¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥·¥í¡×¡Ö¥¯¥í¡×¡Ö¥â¥«¡×¤Ê¤É¡¢Ç¤ÎÌÓ¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾Á°¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
2.Ç¤¬³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ë¤¹¤ë
¤»¤Ã¤«¤¯Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢Ç¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï²¿¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Æ¤ó¤Ç¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÖ»ö¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ÏÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ê¤é¡¢Ç¤Ï³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ò²»¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈ¯²»¤·¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Á¥Ó¡×¡Ö¥æ¥º¡×¤Ê¤ÉÂù²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾Á°¤âÇ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3.Â¿Æ¬»ô¤¤¤Ç¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤·¤Ê¤¤
µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Á¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¤¿¤Á¤¬º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤é¤ß¤ó¤ÊÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢Â¾¤Î»Ò¤¬ÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Êì²»¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢Â¾¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È»÷¤¿Ì¾Á°¤â¡¢Ç¤¬´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
4.¤³¤À¤ï¤ê²á¤®¤Ê¤¤
Ç¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹²á¤®¤ëÌ¾Á°¤ÏÇ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÊý¤â¸Æ¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ç¸Æ¤ó¤À¤é¡¢Ç¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤ê²á¤®¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ¾Á°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸Æ¤Ö¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤ä¡¢Ê¹¤¤¤¿¿Í¤¬ÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ËÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤ó¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¤È¤¤Ê¤É¤â¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤È¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼¸¤ë¤È¤¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¡ÖÌ¾Á°¡×¤È¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¡×¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£