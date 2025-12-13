Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡Ä¡ÄYOSHIKI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸ì¤ëÌ´¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î»×¤¤½Ð
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î³«±à30¼þÇ¯µÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥Ò¥¢¡Ù¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦MITCHY¡Ê28¡Ë¡£Ì´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤¿¤Á¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¹©¾ì¤òÉ½¸½¤·¤¿Ìû²÷¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎËâË¡¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍÛµ¤¤Ê²»³Ú¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÀ¤³¦¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¼êÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤È¤¤¤¦MITCHY¡£
28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤âË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦MITCHY¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¸Î¶¿¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÉÑÈË¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁõ¾þ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤É¤³¤òÊâ¤¤¤Æ¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤Êª¤Ç¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê·Ê¿§¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏËÍ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÚPROFILE¡Û
MITCHY
YOSHIKI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×XY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¡¼¥ê¥ó¥°À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£