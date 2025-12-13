¡Ö¤½¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×²ñ¸«¤ËÂ³¤¾¾²¬¾»¹¨¤¬Æü¥Æ¥ì¤ËÈ¿ÏÀ¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÉüµ¢¤Ø¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×
Æü¥Æ¥ì¤Ï¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³
£¶·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡¢¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ÎÄ¾·â¼èºà¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤¬º£¤âÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î£´ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢
¡ÒÆü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤«¤é¤Ï£µ¥õ·î°Ê¾å¡¢²¿¤âÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¥¼¥í¤Ç¤¹¡Ó
¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥¶! Å´ÏÓ! DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÉÂ¦¤«¤é²¿¤âÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢
¡Ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈÖÁÈ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø°ìÂÎ²¿¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ù¤È¡Ó
¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Æü¥Æ¥ìÈãÈ½¤È¤â¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¤òÆ²¡¹¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ëÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ö¤¤¤Þ¤À¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆü¥Æ¥ì¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Î¸ùÏ«¼Ô¡£¡È¤â¤¦¾¯¤·¶É¤È¤·¤Æ¤â¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡É¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶É°÷¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£¾¾²¬¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¤È¿ÏÀ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¥ï¥±¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë¤ÏSTARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¡ÈÂ´¶È¡É¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢¹ñÊ¬¤È¼«Ê¬¤¿¤ÁTOKIO¤Ø¤ÎÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
Æü¥Æ¥ì¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¹ñÊ¬¡£11·î26Æü¤ËÌó£µ¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ä¤ì¤¿°õ¾Ý¤ÇÀ¼¤â¼å¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â°ì¸ÀÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²ÈÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤¿¾ìÌÌ¡£¤«¤Ê¤êÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹ñÊ¬¤ÏÆü¥Æ¥ìÂ¦¤¬ÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¸«¤Ç²¿ÅÙ¤â
¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²ñ¸«¸å¤Î12·î£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é
¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ÈµÑ²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¡É
¤³¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹ñÊ¬¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç²¿ÅÙ¤âÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¿¹ñÊ¬¥µ¥¤¥É¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ²ñ¸«¤Ç¹ñÊ¬¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤ò¸ø¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Å¤ËÈãÈ½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£Ä¾¸å¤Î¾¾²¬¤Ë¤è¤ë¡È¹ðÈ¯¡É¤¬¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤ÎÉüµ¢¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹ñÊ¬¤¬²ñ¸«¤ò¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌäÂê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤ê½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÏ³¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡È¼Õºá²ñ¸«¡É¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤°¤Ë³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹ñÊ¬¥µ¥¤¥É¤Ï¤Þ¤ºÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¡È¿Í¸¢µßºÑ¡É¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ë½Ð¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦·úÁ°¤Ç²ñ¸«¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢
¡Ö¤½¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×
¤È¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹ñÊ¬¤Î²ñ¸«¤«¤éÂ³¤¯¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¾¾²¬¤Î¹ðÈ¯¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤Ë¡¢
¡ÖÂçÀÚ¤Ê½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾²¬¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¾ëÅç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENTÍÍ¤È³ô¼°²ñ¼ÒTOKIOÍÍ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È²óÅú¡£¤½¤Î¸å¡¢À¤ÏÀ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢
¡ÒÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÄ¾ÀÜ¡¢ÃúÇ«¤Ë¤´ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¤È¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤ËÆü¥Æ¥ì¤Ï¾¾²¬¤È¾ëÅç¡¢¤½¤·¤ÆSTARTO¼Ò¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¹ñÊ¬¤Ø¤Ï°ìÀÚ¡¢ÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤ÎÌÜ¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤Æ¹ñÊ¬¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç
¡ÖÅö½é¤Ï°úÂà¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜ¿Í¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¤¤¤Ê¤ëÈ¿¾Ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬Éüµ¢¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¡¢¹ñÊ¬¤Ï¤É¤¦ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹ÓÌÚÅÄ ÈÏÊ¸¡ÊFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë