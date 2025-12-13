¡ÖÇ¯Ëö¤Ï²¶¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤­¤ë¤·¡×¤Þ¤¿»ä°ì¿Í¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ëµ¤¤Í¨¡¨¡·Þ¤¨¤¿µ¢¾ÊÅöÆü¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê»þ¡¢É×¤¬¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¤À¤«¤é¼Â²È¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤­¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¢¾Ê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬»×¤¤¤¬¤±¤º²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£

Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê¤ÇÉ×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º

¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¡¢²¶¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¡£»Å»ö¤âºßÂð¤À¤«¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¤·¡×

É×¤Î°ì¸À¤Ë¡¢»ä¤ÏÀµÄ¾¤â¤ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î¼Â²È¤Ï±óÊý¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢µÁÊì¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÉéÃ´¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö»Å»ö¤¹¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀïÎÏ³°Àë¸À¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

µ¿¿´°Åµ´¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿µ¢¾Ê

¡ÖËÜÅö¤ËÆ¯¤¯¤Î¡© PC³«¤¯¤À¤±³«¤¤¤Æ¡¢¸å¤ÏµÁÊì¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Î¤Þ¤Þµ¢¾ÊÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

°Æ¤ÎÄê¡¢ÅþÃå¸å¡¢É×¤Ï¡ÖÀè¤Ë¾¯¤·¤À¤±PC»È¤¦¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢»ä¤Ï²Ù¤Û¤É¤­¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ÇÂç¤ï¤é¤ï¡£µÁÊì¤â¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤Í¤¨¡×¤ÈÉ×¤òÏ«¤¦Ãæ¡¢»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤éµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£