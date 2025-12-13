Ê¿ÌîÊâÌ´¤ÎÂçµ»¤Ë¿ÌÙþ¡¡¸ÞÎØÁ°¤Ë¡Ö°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡Ä¡×¡¡WÇÕ¤Ç°µÅÝ¤·»¿¼Â³¡¹¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
WÇÕº£µ¨³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë¤Î2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£12Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ä¥²È¸ý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ëº£µ¨³«ËëÀï¤Ç93.50ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£Âç²ñ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë²¦¼Ô¤ËÃ¦Ë¹¤À¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë93.50ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°Àï¤Î¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¸ø¼°Àï½éÄ©Àï¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä2²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¥é¥¹¥È¤Ë¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä3²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤¬¡¢À®¸ù¤Ê¤é¤º¡£¤À¤¬¡¢1ËÜÌÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏFIS¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥¤¥×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¡¢¡Ö¥¢¥æ¥à¡¦¥Ò¥é¥Î¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤òÉð´ï¤Ë²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸½¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¡£2025/26Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ËëÀï¤Ç93.50¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤·Èà¤¬2ËÜÌÜ¤Î¥é¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡ØTC1440¡Ù¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»¿¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¥ó¥°¤À¡×¡Ö¥¹¥Î¥Ü¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿ÌîÊâÌ´¤ÏWÇÕ8¾¡ÌÜ¡£2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë