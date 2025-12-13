½÷À¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿Ê·â¡ª¡ÚÅÜ¤ê¤ÎÌÓ¶ÌÀï»Î¤Ï¤à¤Þ¤ë¡ÛVS.¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ê1¡Ë
X¤Ç¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¿Í´Ö¤Þ¤ª¤¬ÉÁ¤¯¿·µ¡¼´¡ÖÌþ¤··Ï¤¶¤Þ¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡ª
¤¢¤ë±«¤ÎÆü¡¢Ææ¤Î¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ö¤Ï¤à¤Þ¤ë¡×¤ò½¦¤Ã¤¿OL¡¦¤¿¤Þ»Ò¡£»Å»öÃæ¤âSNS¤Ð¤«¤ê¤Ç¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¸åÇÚ¡¦¤ì¤¤¤«¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê²ò·è¡£Â³¤¤¤Æ¤¿¤Þ»Ò¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡ÚPROFILE¡Û
¿Í´Ö¤Þ¤ª
¡Æ18Ç¯¤Ë¡Ø¤¯¤º·Ï½÷»Ò¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥ë¤Î¤¢¤²¤ª¤È¶¦Â¸¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¤æ¤ë¡Á¤¯ÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¥Ö¥í¥°¤¬Âç¿Íµ¤¡£24Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡Ë¤Ç¡Ö¤¢¤²¤ª¤È¥Æ¥£¥à¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¡ª