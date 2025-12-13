¹ÈÇò¤Î¥È¥ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦ÇòÁÈ²Î¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°ÌÉÛ»ÜÌÀ¡¢2°ÌÊ¡»³²í¼£¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
12·î¤âÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂç³¢Æü¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£11·î14Æü¤Ë½Ð¾ì²Î¼ê¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¤¤À¶Ê½ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ½ÁÛ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐMrs.GREEN APPLE¤ÏºòÇ¯¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¡Ù¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£12·î5Æü¤Ë½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿RADWIMPS¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏWEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤Î¥È¥ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦ÇòÁÈ²Î¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤ëÉÛ»ÜÌÀ¡Ê77¡Ë¡£
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÉÛ»Ü¤Ï¡¢2009Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£½Ð¾ì²Î¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤â¿·¶Ê¡ØVoyage¡ãÎ¹Ï©¡ä¡Ù¡ØÎ¹¤Î¤¤¤Î¤ê¡Ù¤òÈ¯É½¡£¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÛ»Ü¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Çº£Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤òºÌ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ø·¯¤Ïé¬é¯¤è¤êÈþ¤·¤¤¡Ù¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç´ÓÏ¿¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÄù¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÔÎÏ¶¯¤¯¤¿¤ª¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¡¢°ìÇ¯¤ÇÀÑ¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²¡¤·Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡Õ
¡Ô°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÂçÃÄ±ß´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¡Õ
¡Ô²Î¾§ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢Ä¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Õ
¡Ô°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç²Î¤Îº×Åµ¤òÄù¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
Âè2°Ì¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¡£
Ê¡»³¤Ïº£Ç¯¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ØËüÍ°úÎÏ¡Ù¡ØÎ¶¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·¶Ê¤òÊ£¿ôÈ¯É½¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¡»³¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥ê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£·Ð¸³¤ÎÂ¿¤¤Ê¡»³¤¬¥È¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤â¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Õ
¡Ô¤ä¤Ï¤ê¡¢¿Íµ¤¤È²Î¾§ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ò¤È¤Ï¤³¤Î¿Í¤À¤í¤¦¡Õ
¡ÔÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤«¤é¡Õ
¡Ô²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤«¤é¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¿§¤¢¤»¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤Ä¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¡£
º£Ç¯70ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¿¤À¤¬¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê²ÎÀ¼¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¥ì¤Ï·òºß¤À¡£º£Ç¯¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ØALL MY LOVE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØGO¡ª¤Ç¤ª¤¸¤ã¤ë¡Ù¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ø¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¡¹¤·¤µ¤È´ÓÏ¿¤òÊ»¤»»ý¤Ä¶¿¤³¤½¡¢¹ÈÇò¤Î¥È¥ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·-¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó-¡Ù¤ä¡ØGOLDFINGER ¡Ç99¡Ù¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¯ÇÉ¼ê¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë»ý¤Á¶Ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢³Ú¤·¤¯Ç¯Ëö¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¶¿¤Î¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼À¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÈÖÁÈ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ô¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ä¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½ê¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¥È¥ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¤Û¤É¼ã¡¹¤·¤¤¤«¤é¡Õ
¡ÔÄ¹Ç¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¿Í¤Ç¡¢´ÓÏ½¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Õ
¡Ô²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ç¯Ëö¤ò½ª¤¨¤ëÌò³ä¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Õ