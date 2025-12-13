¹ÈÇò¤Î¥È¥ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¹ÈÁÈ²Î¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°ÌºäËÜÅßÈþ¡¢2°ÌMISIA¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
12·î¤âÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¶ÊÌÜ¤È¶Ê½ç¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹ÈÇò¤â²Ú¤ä¤«¤Ê±é½Ð¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
ÀèÆüAKB48¤äRADWIMPS¡¢SixTONES¡¢back number¤ÎÄÉ²Ã½Ð¾ì¤¬¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¾º¡£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê½ç¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤«¤Ç¤âËèÇ¯¡¢ÆÃ¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡È¥È¥ê¡É¤òÌ³¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏWEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤Î¥È¥ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¹ÈÁÈ²Î¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤ÏºäËÜÅßÈþ¡Ê58¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
º£Ç¯¤Ç37²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëºäËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ð¤ìÂÀ¸Ý¡Ù¤ä¡Ø¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤Ä¡£4·î¤Ë¤Ï¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦ÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¡Ê57¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØVagare¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦·ÝÎò¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëºäËÜ¤Ë¤Ï¡Ô¼ÂÎÏÇÉ¡Õ¡Ô²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡Õ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿1996Ç¯¤Ë¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØÌëºù¤ª¼·¡Ù¤òÇ®¾§¡£¡È¹ÈÇò¤Î¾ïÏ¢¡É¤Ç¤¢¤ëºäËÜ¤À¤¬¡¢¥È¥ê¤Î·Ð¸³¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¤³¤Î°ìÅÙ¤À¤±¤À¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡Ô¥¥ã¥ê¥¢¤È¼ÂÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥È¥ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô²Î¾§ÎÏ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê´¶¡Õ
¡ÔÄ¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤È²Î¾§ÎÏ¡Õ
¡Ô¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¤¢¤ê²Î¾§ÎÏ¤â¤¢¤êÇ÷ÎÏ¤â¤¢¤ê´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡Õ
¡Ô°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Õ
Âè2°Ì¤ÏMISIA¡Ê47¡Ë¤À¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò»ý¤ÁÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¤Ç¤¢¤ëMISIA¡£¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ïº£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¼«¿È4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç¥È¥ê¤Ç¡È¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2024¡É¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡Ô¤È¤Ë¤«¤¯²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£²ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¤È²Î¾§ÎÏ¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊMISIA¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ØMISIA CANDLE NIGHT¡Ù¤¬¡¢8·î¤ËMISIA¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢°¦¤ÈÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ëÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡ÔÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô²Î¾§ÎÏ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤ë¤¿¤á¡Õ
¡Ô¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Õ
¡ÔÏ·¼ãÃË½÷¤ÎÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ô²Î¾§ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡Õ
Âè1°Ì¤Ï¡¢±é²Î¤Î½÷²¦¡¦ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¤À¡£
¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬º£Ç¯¤Ç48²óÌÜ¤È¡¢¹ÈÁÈÎòÂå¥È¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¡£¤Þ¤µ¤·¤¯±é²Î³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤À¡£¡ØÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡Ù¤È¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¾¼ÏÂ¶Ê¡×¤È¤·¤Æº£¤â¤Ê¤ª¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£È¯Çä¤«¤é40Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÌ¾¶Ê¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¡ØÇ½ÅÐÈ¾Åç¡Ù¤ò²Î¾§¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥È¥ê¤ÏMISIA¤Ë¤æ¤º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿´¤ò¤³¤á¤¿Ç®¾§¤Ë¤Ï¡ÔÆ²¡¹¤Î²ÎÉ±¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤êºÇ¸å¤Ï¡¢ÀÐÀî¤Î´ÓÏ½¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ËÄù¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÔÄ¹Ç¯¤Î´ÓÏ½¡Õ
¡ÔÂç¸æ½ê¤ÇÄù¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ô¼ÂÀÓ¡¢²Î¾§ÎÏ¡¢É÷³Ê¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô°Â¿´°ÂÄê¤·¤¿±é²Î¤Î½÷²¦¤Ë¡Õ