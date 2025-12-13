¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖWBCÉÔ»²²Ã·èÄê¡×¤ÎÅöÁ³¡Ä¡ÖÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤À¤í¤¦¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÊª¥¯¥í¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¡ÈÄÉ¤¤É÷¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤Ê£»¨»ö¾ð
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆWBC¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê26¡Ë¤ÏÉÔ»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚËÜ¿Í¤Ï½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤«¤Í¤ÆµåÃÄ¤ÏÇÉ¸¯¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥É·³¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«10»î¹çÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¡£5·î¤Ë¤Ï±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¡¢Éüµ¢¤Þ¤ÇÌó5¥«·î¤âÍ×¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Í¤ÆÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ïº£µ¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¸Ç¤Þ¤é¤º¡¢¥ª¥Õ¤«¤éÍèµ¨¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³«Ëë¤ËÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£WBC¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡ÖWBC½Ð¾ì¤ÎºÝ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Ï¡¢ÊÆÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
¡ÖÊÝ¸±¶â¤¬¹â³Û¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÃÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡£º´¡¹ÌÚ¤Ïº£Ç¯¡¢60Æü´Ö°Ê¾å¤ÎILÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ë°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤â´Þ¤á¤ÆÊ£¿ô²ó¡¢±¦¸ª¤Ëµ¡Ç½¾ã³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËÄ¹´ü´Ö¤ÎILÆþ¤ê¤·¤¿Áª¼ê¡¢ËýÀÅª¤Ë¸Î¾ã¤¬Â¿¤¤Áª¼ê¤Ï²ÃÆþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¿³ºº¤ò¥Ñ¥¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Á°Ç¯¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¹ø¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤º¡¢½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¸Î¾ãÊÊ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢WBC¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Íèµ¨¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¤Î¥Ø¥¤¥È¤ò¤è¤ê°ìÁØ½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤ä¤Ã¤«¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁª¼ê½¸¤á¤Î¤¿¤á¤Ë°ãÈ¿¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î¡È¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Þ¤ÇÊ¿Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤Ê¤¼¡Ö¿·¡¦°¤ÎÄë¹ñ¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£