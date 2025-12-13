»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÖÀ©Ìó¤À¤é¤±¤ÎWBC½Ð¾ì¡×¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤à¤·¤í¥×¥é¥¹¤Îº¬µò
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤ÎÍèÇ¯3·î¤ÎWBC½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ÈÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¡ÖF§°X Sports¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎWBCÆóÅáÎ®¼Â¸½¤ÏÀäË¾Åª¤«¡Ä»øJ¼óÇ¾¿Ø¤¬¶²¤ì¤ë²áÊÝ¸î¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×
¡¡´û¤Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê32¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢WBC¤ÎÍ½È÷ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Á°²ó2023Ç¯Âç²ñ¤ËÂ³¤¯»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊJ¡ËÆþ¤ê¤Ç¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ÂçÃ«¤È¤È¤â¤ËÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤ÎMVP¡£Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë»øJ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï9Æü¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¡Ö¡Êµ¯ÍÑË¡¤Î¡ËµÄÏÀ¤ÏÉ¬»ê¡£¡Ê½Ð¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤«¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬É¬Í×¤À¡£ÆÃ¤Ë¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏWBC½Ð¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ½µ´©Ê¸½Õ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÌîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Èà¤é¤Ë²¿¤«´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥É·³¤¬»³ËÜ¤Î½Ð¾ì¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Âç²ñËÜÈÖ¤Ç¤Ï»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÀ©Ìó¡×¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥É·³¤ËÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£»³ËÜ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡¢½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Î2»î¹ç7²ó3Ê¬¤Î1¤òÅê¤²¡¢1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.45¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥É·³¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤Ã¤Æº£²ó¤ÏÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯¸ÂÄê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î12Ç¯Ìó500²¯±ß¤ÎÄ¶¹âµë¼è¤ê¤Ë¸Î¾ã¤µ¤ì¤Æ¤Ï°ìÂç»ö¡£¥É·³¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÀ©Ìó¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¤â¡¢»³ËÜ¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤í¥×¥é¥¹¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍèµ¨¤Ï»³ËÜ¤ò¹ó»È¤·¤Ê¤¤ÂçµÁÌ¾Ê¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£WS¤ÇÃæ0Æü¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤Ï±¦¸ªç§ÈÄÂ»½ý¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£º£µ¨¤Ï3·î¤ÎÆüËÜ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤ÏÅÐÈÄ»î¹ç¿ô¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Íèµ¨¤Î¥í¡¼¥Æ¸õÊä¤ÏÂçÃ«¤ÈÀèÈ¯¤ËÌá¤ëº´¡¹ÌÚ¤ò´Þ¤á¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç8¿Í¡£¥É·³¤ÏËèÇ¯¡¢10¿ÍÁ°¸å¤ÎÀèÈ¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ³«Ëë¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ¬¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ¯ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£µ¨¡¢º¸¸ª¤Î±ê¾É¤ÇÌó4¤«·î¡¢ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢PS¤Ç¹¥Åê¡Ê3¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¡Ë¤·¤¿º¸ÏÓ¥¹¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï5ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç»³ËÜ¤¬Íèµ¨¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£Íèµ¨¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¡Ê162¡Ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁª½Ð¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¥É·³¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢PS¤Ç¤Ïº£µ¨°Ê¾å¤ÎÅêµå¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡Íèµ¨¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¤Î¥Ø¥¤¥È¤ò¤è¤ê°ìÁØ½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤ä¤Ã¤«¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁª¼ê½¸¤á¤Î¤¿¤á¤Ë°ãÈ¿¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î¡È¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Þ¤ÇÊ¿Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤Ê¤¼¡Ö¿·¡¦°¤ÎÄë¹ñ¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
