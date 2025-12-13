²£ÉÍÎ®À±¤Ï¼«ºî¤Î¾®Àâ¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶È¤òÀë¸À¡Äº´Æ£·ò¤ä²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ï¡© ÇÐÍ¥¤¬Â³¡¹¤È¿Ê½Ð¤¹¤ë¡ÈÎ¢Êý¶È¡É¤ÎÀ®ÈÝ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬12·î11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 ¾®³Ø´ÛDIME¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö20Âå¤âº£Ç¯ºÇ¸å¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÂè°ì¾Ï¤¬´°·ë¤·¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÈôÌö¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë30Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ë¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡ØTHE RAMPAGE¡Ù¤Î´äÃ«æÆ¸ã¤¬¸¸Åß¼Ë¤«¤é¡ØÁªÂò¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°Æ¤Ï²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ç¡¢ÊÄºÉ´¶¤Î¤¢¤ë»þÂå¤òÀ¸¤¤¿2¿Í¤ÎÀÄÇ¯¥É¥é¥Þ¡£²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î±Ç²è²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ø¸åÇÚ¤äºÍÇ½¤¢¤ëÊý¡¹¤òµ±¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤â°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äÎò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Í¥½¨¤ÊÀ©ºî¿Ø¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶È¿Ê½Ð¤¬Â³¤¯¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï³¤³°¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÉáµÚ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢Amazon Prime Video¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢²ìÍè¸¿Í¡Ê36¡Ë¤Î¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡Ù¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯Netflix¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£·ò¡Ê36¡Ë¤¬¼ç±éºî¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê45¡Ë¤â¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤Ï³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Í½»»¤â½áÂô¡£Åö¤¿¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¿Ê½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥Ä¥Æ¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶È¤ò»Ï¤á¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤¬26Ç¯¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÎÆ£°æÆ»¿Í¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ç²£ÉÍ¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£Æ£°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ê¤ÉNetflixºîÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²¼ÃÏ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÇÐÍ¥·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«ºî±Ç²è¤Ç´ë²è¡¦´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤ò·óÌ³¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏËÌÌîÉð¡Ê78¡Ë¤ä¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê65¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î±Ç²èº×¤ÇÀõÌîÃé¿®¡Ê52¡Ë¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ä¥Æ¤ÇÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡È»ß¤Þ¤ê¡É¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ÇÐÍ¥¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤ò·ó¤Í¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Åö¿Í¤Î±éµ»¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¿Í¤«¤é¤â¹óÉ¾¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¸¶ºî¤Î±Ç²è²½¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¸·¤·¤¤È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º´Æ£·ò¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¼ç±éºî¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î¡È·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡É¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹¥É¾¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÊÌ¡£²£ÉÍ¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÐÍ¥¿Íµ¤¤È¤ÏÊÌ¡£¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢30Âå¤ÎÄ©Àï¤Ë´üÂÔ¤Ï¤·¤¿¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
