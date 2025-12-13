µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡×¡¡·èÄêµ¡°ï¡¢¼ºÅÀ´ØÍ¿¡Ä¸½ÃÏ¤Ç¿É¸ýÉ¾²Á¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×
¥½¥·¥¨¥À¤Ï¾º³ÊÁÈ¤Î¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î12Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÈËÜµòÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤â°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¤¤¥½¥·¥¨¥À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾35Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆÇÔÀï¡£ÀèÈ¯¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï½øÈ×¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½ª»ß¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»æ¡Ö¥¨¥ë¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡×¤Ç¤Ï¡Ö5ÅÀ¡×¤ÎÉ¾²Á¡£¡Ö³«»ÏÄ¾¸å¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤è¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î´ØÍ¿¤âÁý¤¨¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤ä¥²¥Ç¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÀª¤¤¤¬¿ê¤¨¤¿¡×¤È½ªÈ×¤Î¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖNoticias de Gipuzkoa¡×¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î¡Ö3ÅÀ¡×¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·èÄêµ¡¤Ï·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÄã²¼¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë