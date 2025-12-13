¡ÚÅìµþ±Ø¥°¥ë¥á¡Û2025Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿ÊÛÅö¤Ï¤É¤ì¡©
¡üÅìµþ±Ø¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ªÊÛÅö¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÇÃíÌÜ¤Î°ìÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Åìµþ±Ø¤ÎÂç·¿¥¨¥¥Ê¥«»ÜÀß¡¦¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Èº£Ç¯°ìÈÖÇä¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¡É¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌ¥Õ¥§¥¢¡ÖTOKYO BENTO EXPO¡Ê±Ø¤¹¤Ý¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£45Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¤ªÊÛÅö¡¦ÁíºÚ¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¼«Ëý¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÎ¹¹Ô»þ¤äµ¢¾Ê¤ÎºÝ¡¢¤Þ¤¿¼«Âð¤Ç¤ÎÃë¿©¤äÍ¼¿©¤Ë¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÊ¢¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ±Ø¤Ç¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î°ïÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµí¤Î¹ëÀª¤¹¤®¤ë¥¹¥Æー¥½Å
¡ÖÁú¹ß¤êÏÂµíÈø²ÖÂô¥µー¥í¥¤¥ó¡¦¥ê¥Ö¥íー¥¹¥¹¥Æー¥½Å¡×¡£1ÀÞ¡Ê100g～¡Ë3,650±ß～ ¢¨²èÁü¤Ï150g/²þ»¥Æâ1F Ãæ±ûÄÌÏ©¥¨¥ê¥¢
ÁÏ¶È80Í¾Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÆùÃç²·¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Æー¥Å¹¡ØÆù²·¾®Åç¡Ù¤Î¡ÖÁú¹ß¤êÏÂµíÈø²ÖÂô¥µー¥í¥¤¥ó¡¦¥ê¥Ö¥íー¥¹¥¹¥Æー¥½Å¡×¤Ï¡¢»³·Á¸©»º¹õÌÓÏÂµí¤ÎÃæ¤Ç¤â¶Ë¾å¤Î°ìÉÊ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÀã¹ß¤êÏÂµíÈø²ÖÂô¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ä¶Àä¹ë²Ú¤Ê¤ªÊÛÅö¡£
ÆùËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤È´Å¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢¾å¼Á¤Ê»é¤Î¸ýÍÏ¤±´¶¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊ´Àã¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¡£ÏÂµí¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´Å¤á¤Î¥¿¥ì¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¡¢¿©¸å¤ÎÍ¾±¤¤Þ¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÏÂµí¥¹¥Æー¥¡ßµí¤á¤·¤Î¹ë²ÚÊÛÅö
¡ÖÏÂµí¥¹¥Æー¥¤È¹ñ»ºµí¤á¤·À¹¤ê¹ç¤ï¤»ÊÛÅö¡×1ÀÞ 1,512±ß/²þ»¥ÆâB1F ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¼¥í¥¨¥ê¥¢
¤³¤Á¤é¤âÁÏ¶È¤«¤é60Í¾Ç¯¤ò¿ô¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÀºÆùÀìÌçÅ¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÊÛÅö¡¦ÁíºÚÅ¹¡ØÏÂµí¤Î°íÃúÅÄ¡Ù¤ÎÃíÌÜ¤Î°ìÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÏÂµí¥¹¥Æー¥¤È¹ñ»ºµí¤á¤·À¹¤ê¹ç¤ï¤»ÊÛÅö¡×¡£
¸·Áª¤·¤¿¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤ÎÆÃ¾å¥«¥ë¥ÓÆù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄã²¹Ä´Íý¤·¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡ÖÏÂµí¥¹¥Æー¥¡×¤È¡¢¤ªÅ¹ÆÃÀ½¤Î³ä¤ê²¼¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¡Öµí¤á¤·¡×¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÏÂµí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÀ½¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌý¥½ー¥¹¡ÊÏÂµí¥¹¥Æー¥¡Ë¤È³ä¤ê²¼¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¥¢¥Ã¥×¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾ì¡¦ÀçÂæÈ¯¤Îµí¥¿¥óÊÛÅö
¡Öµí¤¿¤óÊÛÅö ±öÌ£¡×1ÀÞ 2,230±ß/²þ»¥ÆâB1F ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¼¥í¥¨¥ê¥¢
µí¤¿¤ó¤ÎËÜ¾ì¡¦µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ø°ËÃ£¤Îµí¤¿¤óËÜÊÞ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Öµí¤¿¤óÊÛÅö ±öÌ£¡×¤òËº¤ì¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£µí¤¿¤óËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤ò³è¤«¤¹¤è¤¦ÀäÌ¯¤Ê±ö²Ã¸º¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë1Ëç1ËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ªÅ¹¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ïµí¤¿¤ó¤·¤°¤ì¼Ñ¤È¤·¤½´¬¤¡¢ÆîÈÚ¤ß¤½ÄÒ¤È¡¢µÜ¾ë¤ÎÌ¾Êª3ÉÊ¤¬Æþ¤ë¤Û¤«¡¢¤´ÈÓ¤Èµí¤¿¤ó¤Ç¤ª»®¤ò¥»¥Ñ¥ìー¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ½ê¤Ë´ò¤·¤¤ÇÛÎ¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¶ñºà¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤¤³¤Á¯Ð§
¡Ö¤Ä¤¤¸¤á¤·¡×1ÀÞ 1,360±ß～2,860±ß¡Ê²èÁü¤Ï1,860±ßÁêÅö¡Ë/²þ»¥ÆâB1F ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¼¥í¥¨¥ê¥¢
¤É¤ó¤Ö¤êÆÃ²½¤Î³¤Á¯Ð§ÀìÌçÅ¹¡ØÃÛÃÏ¥«¥¤¥»¥ó¥Î¥É¥ó¡Ù¤Î¡Ö¤Ä¤¤¸¤á¤·¡×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÌ±¤ÎÂæ½ê¡¦ÃÛÃÏ¤Î»ý¤Ä¹ë²÷¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤¿³¤Á¯Ð§¡£
¥Þ¥°¥í¤ÎÃæÍî¤Á¡¦¥Þ¥°¥í¤Î¥Ö¥Ä¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ä¤¤¸¤á¤·¥×¥ìー¥ó¡×¤Ë´õË¾¤Î¥Í¥¿¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¶ñºà¤òº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¤Á¯Ð§¡É¤Ë»Å¾å¤²¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¿¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤ÎºÝ¤â°Â¿´¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê³¤Á¯¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¼«Âð¤Ç¤¼¤ÒÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£
3¼ï¤Î¥µー¥â¥ó¤È¥Û¥¿¥Æ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÀäÉÊÐ§
¡Ö3¼ï¤Î¥µー¥â¥ó¤È¥Û¥¿¥ÆÐ§¡×1ÀÞ 1,390±ß/²þ»¥Æâ1F µþÍÕ¥¹¥È¥êー¥È¥¨¥ê¥¢
Á¯µûÀìÌçÅ¹¡ØµûÎÏ¡Ê¤¦¤ª¤ê¤¡Ë¡Ù¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¼÷»Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡ØµûÎÏ³¤Á¯¼÷»Ê¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÊÛÅö¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©»º¤Î¥µー¥â¥ó¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Û¥¿¥Æ¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤Ã¤¿¡Ö3¼ï¤Î¥µー¥â¥ó¤È¥Û¥¿¥ÆÐ§¡×¡£
¥µー¥â¥ó¤Ï¡Ö»É¿È¡¦ßÕ¤ê¡¦³÷¾Æ¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç»Å¾å¤²¡¢¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤Î´Å¤¤¥Û¥¿¥Æ¤È¥¤¥¯¥é¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£»êÊ¡¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤ß¤Ã¤Á¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÏÇ¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È³Ú¤·¤á¤ëÀäÉÊ¤ª¤¤¤Ê¤ê¤µ¤ó
5¸ÄÆþ 990±ß/²þ»¥ÆâB1F ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¼¥í¥¨¥ê¥¢
Ï·ÊÞ¤¤¤Ê¤ê¤º¤·ÀìÌçÅ¹¡ØÆ¦Ã¬¡Ê¤Þ¤á¤À¡Ë¡Ù¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿¸ÂÄê5¼ï¤¤¤Ê¤êµÍ¹ç¤»¡×¤Ï¡¢Å¹Ì¾¤ò´§¤·¤¿¡ÖÆ¦Ã¬¡×¤ò»Ï¤á¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¤ï¤µ¤Ó¡×¡Ö¸ÞÌÜ¡×¡¢¥ì¥ó¥¬ÌÏÍÍ¤Î¾Æ¤°õ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö·ê»Ò¡×¤È¡Ö¤Þ¤°¤í»þ±«¼Ñ¡×¤Î¡¢5¼ïÎà¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
Ï·ÊÞ¤Îµ»¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬À¸¤à¾å¼Á¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤È¾®¿¶¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1¸Ä¤ÇÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¤¬2¸Ä¡¢3¸Ä¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÏÇ¤Î¡È¤ª¤¤¤Ê¤ê¤µ¤ó¡É¡£Ç®¤¤¤ªÃã¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡£
¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ªÊÛÅö¤¬Â¿¿ô
¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿6ÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢45Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¤ªÊÛÅö¡¦ÁíºÚ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î°ìÉÊ¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£
Î¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤Î¹Ô¤¤Èµ¢¤ê¤Ç°ã¤¦¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÊÛÅö¤Ë½ä¤ê¹ç¤¦¤Ù¤¯ÆüÂØ¤ï¤ê¡¦½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¼Â¿©¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¡£
¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤ÏÌó40Æü´Ö¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤¬°î¤ì½Ð¤¹ºÇ¹â¤Î¤ªÊÛÅö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡üDATA
¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡ÖTOKYO BENTO EXPO¡Ê¥Èー¥¥çー ¥Ù¥ó¥Èー ±Ø¤¹¤Ý¡Ë¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§JRÅìµþ±Ø¡¦²þ»¥Æâ¡Ø¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡Ù1F¡õB1F¤Î³Æ½ê