¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤ÈÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¡ª¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ëµÚÀî¸÷Çî
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÚÀî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢¼ê±Û¤ÏÃæ³Ø¶µ»Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎºîÅÄº÷¤ò±é¤¸¤ë¡£15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤¹¡£
¡¡ÇòÄ»¤Ï¡¢µÚÀî¡õ¼ê±Û¤Î¡È¸¼º÷¥³¥ó¥Ó¡É¤è¤ê¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¹ð¤²¤ë¤«¤±À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ã£À®´¶¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¸½¾ì¤Ç¡Ø¤Û¤¿¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤µ¤Ó¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ø¤Û¤¿¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö1¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤È¤«¤â·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃç´Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿»£±ÆºÇ½ªÆü¡£ºÇ½ªÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤òÌµ»ö¤Ë»£¤ê½ª¤¨¡¢±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢µÚÀî¤È¼ê±Û¤¬Æ±»þ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿ÇòÄ»¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢2¿Í¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¼ê±Û¤Ï¡ÖÍê¤ì¤ëºÂÄ¹¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÆüÍË¤ÎÌë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¥Æ¥¤¥Ã¡É¥Ý¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢µÚÀî¤¬¸å¤í¤«¤é¼ê±Û¤Ë¥Ï¥°¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤ò¤È¤â¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¿¼¤¤¿®Íê¤È½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÂÄ¹¤ÎµÚÀî¤Ï¡Ö¿´¿È¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖËè½µ¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÚÀî¡¢¼ê±Û¡¢ÇòÄ»¤Î3¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë°ìËë¤â¡£Ìó4¥ö·î´Ö¤Î»£±Æ¤ÇÃÛ¤¤¤¿¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¾Ð´é¤È²¹¤«¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£µÚÀî¸÷Çî¡ÊÇÈÂ¿Ìî¸¼°ìÌò¡Ë
¿´¿È¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ë´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè½µ¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ç¤¹¤±¤É¤â1¿Í¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£¼ê±ÛÍ´Ìé¡ÊºîÅÄº÷Ìò¡Ë
½ë¤¤»þ´ü¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ¢¥É¥é¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢1ÏÃ¡¦2ÏÃ¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ù¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ï¤É¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È·ë¹½ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡Ø¼ê±Û¤¤¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤È´¶ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¹¤´¤¯Íê¤ì¤ëºÂÄ¹¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÆüÍË¤ÎÌë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëºÝ¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤ª¼Çµï°Ê³°¤Ë¤â²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£ÇòÄ»¶Ìµ¨¡ÊÆï¤Û¤¿¤ëÌò¡Ë
¤Þ¤º¡¢4¥ö·î¶á¤¯ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¥ö·î´Ö¡¢¤Û¤ÜËèÆü¸½¾ì¤Ç¡Ø¤Û¤¿¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤µ¤Ó¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ø¤Û¤¿¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤È¤«¤â·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃç´Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
