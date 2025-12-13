¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¹ðÇò¡ª¡ÖA-Studio+¡×¶ËÈë¼èºà¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¥Ð¥ì¤ë¡ª¡©Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ö¤¹¤°Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Ø¤Î¶ËÈë¼èºà¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÄáÉÓ¼«¤é¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥²¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ì½ê¤Ø¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¥²¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï9·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡áJAL¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¤³¤ÎÁ°¡¢°ì½Ö²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎKis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡ÖÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¼èºà¤Î¤¿¤á¤ËÂ¼ÃÝ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Â¼ÃÝ¤¬¶öÁ³Åª¤ËÄáÉÓ¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¡Ä¤¹¤°Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÄáÉÓ¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÁÛ¤·¤¿¡£