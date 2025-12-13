ÍÇÏÈ»¿Í¡¦¥³¡¼¥¸¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ø¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¡Ù¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¤¢¤¹½é¤Î´ØÀ¾·èÀï¡Ö´Ø³ØvsÎ©Ì¿¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ø¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¡Ù¤¬¡¢¤¢¤¹14Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Îºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤ÈBSÆü¥Æ¥ì¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¿¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡Ä¥¢¥á¥Õ¥È»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä»Ã«·É
¡¡º£Ç¯¤Ç80²ó¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñÆâºÇ¸Å¤Î¥Ü¥¦¥ë¥²¡¼¥à¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ë½¾Íè¤ÎÅìÀ¾ÂÐ·èÊý¼°¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ë¹»¤¬Áè¤¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Êý¼°¤Ø¤È¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤Ï¡¢´ØÀ¾³ØÀ¸1°Ì¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤ÈÆ±2°Ì¤ÎÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ë¤è¤ë½é¤Î´ØÀ¾·èÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ß¥ë¥ºÇÕ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍÇÏÈ»¿Í¤¬²òÀâ¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¸¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÃ´Åö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ÇÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£²òÀâ¡¦ÍÇÏÈ»¿Í¡¡¥³¥á¥ó¥È
Âè80²ó¤ÎµÇ°Âç²ñ¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î´ØÀ¾ÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢´ØÀ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿Î¾¹»¤¬¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÓ¹¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë°ìÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢²ñ¾ì¤äÃæ·Ñ¤Ç»î¹ç¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ê¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¡¼¥¸¡¡¥³¥á¥ó¥È
½ÅÎÌµé¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÍÊ¤¹¤ë´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤È¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¸Ø¤ëÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¡£º£²ó¡¢¥é¥¤¥óÀï¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¥é¥¤¥óºÝ¤Î¹¶ËÉ¤ÎÇ®µ¤¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥²¥¹¥È¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¡¥³¥á¥ó¥È
¹â¹»¤Ç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ³ØÅö»þ¤Ï170¥»¥ó¥Á¡¦48¥¥í¤Î¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë²¼¼ê¡£3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¯¸ù½øÎó¤Ç²¿¤È¤«¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥Ã¥Á¥À¥¦¥ó¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤Î²òÀâÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¤Ï¡ª¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²¼Ñî¾å¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤Ï¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨¾¯¤·³Ð¤¨¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£åÌÌ©¤ÊºîÀï¤Î¤â¤È¤Ë¿§¡¹¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤È¤«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬È´¤±¤Æ¤¤ÆÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤ë¤È¤«¡¢¡Ö¥ï¡¼¥Ã¡ª¡×¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥á¥Õ¥È¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂé¸ïÌ£¡É¤¬¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÂè80²ó ¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¡Ù
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÊüÁ÷¡Ë 12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å1»þ30Ê¬¡Á5»þ¡¡¢¨±äÄ¹¤¢¤ê¡Ê¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ºÇÂç±äÄ¹30Ê¬¡Ë
BSÆü¥Æ¥ì¡ÊÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë 12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å1»þ30Ê¬¡Á5»þ
TVer¤Û¤«¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
