¡Ö¥¯¥ÞÎë¤òËº¤ì¤¿Æü¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×»³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤È¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¯¡¢¥¯¥ÞÎë¤Î¸ú²Ì¤ÈÁª¤ÓÊý¡£¤ª´«¤á¤Ï°Û¤Ê¤ë²»°è¤ò2¸Ä»ý¤Á¡©

¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ä¿Í¿ÈÈï³²¤¬µÞÁý¤¹¤ëºòº£¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð´í¸±¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØÆüËÜ¥¯¥Þ»ö·ïÊí¡Ù¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥È ¥¯¥Þ¤«¤éÆ¨¤²¤Î¤Ó¤¿¿Í¡¹¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë»°ºÍ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤ò¼ê³Ý¤±¤¿É÷ÍèÆ²¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤ä¼±¼Ô¤ò¼èºà¤·¤ÆÆÀ¤¿¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ëÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÉ÷ÍèÆ²
½¾Íè¤ÏÅÐ»³Æ»¤Ê¤É»³Ãæ¤Ç¤ÎÁø¶ø¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¿ÍÎ¤¤ä³¹Ãæ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥ÞÎë¡×¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤È°ã¤Ã¤Æ¥¯¥ÞÎë¤ÏÀÇ½º¹¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«È½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¤°ìÌÌ¤â¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹Å¼Á¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥¯¥ÞÎë¡ÖDaiFeel¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥À¥¤¥Àº¹©¤È¡¢´ä¼ê¸©´äÀôÄ®¤Ç»³ºÚºÎ¤ê¤òÀ¸¶È¤È¤·¡¢¥¯¥ÞÎë¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëº´Æ£À¿»Ö¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²»°è¤Î°Û¤Ê¤ëÎë¤ò2¤Ä»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¡£ÁÇºà¤ä·Á¾õ¤Ç²»¤ÎÆÏ¤Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥¯¥Þ¤ËÀè¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë³ÎÎ¨¡É¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¥¯¥Þ¤¬¶ì¼ê¤Ê²»¿§¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Æü¡¹»³¤ËÊ¬¤±Æþ¤ê¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀ³Â©¤¹¤ë¡È¸½¾ì¡É¤ËÎ©¤Äº´Æ£À¿»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÀè¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¥¯¥Þ¤Ï²²ÉÂ¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï»öÁ°¤Ë¿Í´Ö¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¤·¤ÆÈò¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²²ÉÂ¤ÊÆÃÀ¤«¤é¡¢È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Êº´Æ£¤µ¤ó¡Ë
¥¯¥ÞÎë¤Ï¡Ö·ù¤¬¤ë²»¤Ç¥¯¥Þ¤ò·âÂà¤¹¤ëÆ»¶ñ¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ËÜ¼Á¤Ï¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÀè¤ËÃÎ¤é¤»¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤ò¸º¤é¤¹ÄÌÃÎ²»¤Ë¤¢¤ë¡£´Ä¶¾Ê¤â¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤ÏÄ°³Ð¤ËÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¡¢¾®¤µ¤Ê²»¤Ç¤âÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¡×¤È¤·¡¢²»¤ÇÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ë¹çÍýÀ¤òÎ¢¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¼þÇÈ¿ô¤¬¥¯¥ÞÈò¤±¤Ë¸ú¤¯¤«¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤Êº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥À¥¤¥Àº¹©¤ÎºØÆ£ÁáÉÄ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ê²»ÎÌ¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤¬´ÎÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡È·ù¤¬¤ë²»¡É¤òÁÀ¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±óÃ£À¤Î¤¢¤ë²»¤ò³Î¼Â¤ËÌÄ¤é¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥¯¥ÞÎë¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¤À¡£
ÁÇºà¤Ç²»¿§¤äÂÑµ×À¤¬°Û¤Ê¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ÞÎë¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¯¥ÞÎë¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿¿ï«¤äÅ´¤Ê¤É¤Î¶âÂ°À½¤À¡£ÁÇºà¤ä·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¿§¤ä²»ÎÌ¡¢½Å¤µ¡¢ÂÑµ×À¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¿¿ï«À½¤Ï¹â²»°è¤ÇÀ¡¤ó¤À²»¿§¤ÈÂç¤¤á¤Î²»ÎÌ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢±óÃ£À¤Ë¶¯¤¤¡£°ìÊý¡¢Æ¼¤äÅ´¤Ï¿¿ï«¤ËÈæ¤Ù²»ÎÌ¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢Äã²»°è¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²»¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¼ªÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¤¡£
¥À¥¤¥Àº¹©¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖDaiFeel¡×¤Ï¡¢¹Å¼Á¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤À¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥ë¥ß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹Ò¶õµ¡¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤â»È¤¦¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¶¯ÅÙ¤Ï½½Ê¬¡£ºà¼Á¤Î¹Å¤µ¤æ¤¨¤Ë¹â²»°è¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊºØÆ£¤µ¤ó¡Ë
DaiFeel¤Ï3700¡Á3800Hz¤òÃæ¿´¤Ë¡¢70¡Á80dB¤ò³ÎÊÝ¡£²»¤Ï¡¢¹â²»¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÇÈÄ¹¤¬Ã»¤¯¸º¿ê¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê±ó¤¯¤Þ¤ÇÆÏ¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÆâÉô·Á¾õ¤È¸ü¤ß¤Ç²»ÎÌ¤òÄì¾å¤²¤·¡¢100¡Á200mÀè¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤ë±óÃ£À¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥º¥à¥·¤Î²»¡ÊÌó4000Hz¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¯¥ÞÎë¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¡È¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë²»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊºØÆ£¤µ¤ó¡Ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼Â¸úÀ¤Ï²»¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£·È¹ÔÀ¤â½ÅÍ×¤À¡£ÉÕ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÄÆ°»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡ÖÀè¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¡×³ÎÎ¨¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¥¢¥ë¥ß¤ÎÍøÅÀ¤¬À¸¤¤ë¡£°ìÈÌ¤Ë¿¿ï«¤äÅ´¤è¤ê¤â¤ª¤ª¤à¤Í1/3ÄøÅÙ¤È½ÅÎÌ¤¬·Ú¤¯¡¢¾°³î¤Ä»¬¤Ó¤Å¤é¤¤¡£Îã¤È¤·¤ÆDaiFeel¤ÏÌó35g¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¤À¡£
¥¯¥ÞÎë¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÆÃÀ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£½Å¤µ¤ä»¬¤Ó¤Ë¤¯¤µ¡¢²»¿§¡¢²»ÎÌ¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ì¸Ä¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¥¯¥ÞÎë¤òËº¤ì¤¿Æü¤Ë½±¤ï¤ì¤¿
¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¥¯¥ÞÎë¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢»³¤ËÆþ¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º¿¿ï«À½¤Î¥¯¥ÞÎë¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Êº´Æ£¤µ¤ó¡Ë
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¡¢»³Ãæ¤Ç»ÒÏ¢¤ì¤ÎÊì¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿°ì·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Áø¶ø¤Î½Ö´Ö¤Ïµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»É·ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¯¥Þ¤ÏÆÍ¿Ê¤·¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤ÈÂÜ¤Ë³ú¤ßÉÕ¤¤¤¿¡£¹¬¤¤¤Û¤É¤Ê¤¯Î¥¤ì¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
30Ç¯°Ê¾å»³ºÚºÎ¤ê¤òÂ³¤±¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÁø¶ø¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ï¤Ë¥¯¥ÞÎë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥¸¥ª¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤ì¤É±ó¤¯¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£±óÃ£À¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤éÎë¤Ç¤¹¡£¹â²»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾°¤¤¤¤¡×¡Êº´Æ£¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÁõÃå¤Ï¹ø²ó¤ê¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¼ý³ÏÊª¤òÆþ¤ì¤ë¥«¥´¤ò¹ø¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÉÕ¤±¤ë¡£¤ä¤äÄ¹¤á¤Ë¿â¤é¤·¤ÆÂÀÂÜ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë³Î¼Â¤ËÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£2¸ÄÉÕ¤±¤ì¤ÐÎëÆ±»Î¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÂç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£¤µ¤ó¡Ë
ºØÆ£¤µ¤ó¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¯¥ÞÎë¤¬Áø¶ø²óÈò¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎã¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö»³Æ»¤Ç½Ã½¤ò´¶¤¸¡¢Îë¤ò¶¯¤¯ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤êµî¤ë¤³¤È¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊºØÆ£¤µ¤ó¡Ë
Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤É¤Î¼þÇÈ¿ô¤¬¥¯¥ÞÈò¤±¤Ë¸ú¤¯¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²»°è¤Î°Û¤Ê¤ëÎë¤ò2¤Ä»ý¤Ä¤Î¤¬Í¸ú¤ÊÈ÷¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤è¤êÂç¤¤Ê²»¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë²»°è¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÀè¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¡É¾õ¶·¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¥¯¥ÞÎë¤Î¸ú²Ì¤ËµÄÏÀ¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²»¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤±¿ÍÑ¤Ï¡¢Áø¶ø¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÀè¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÆü¾ï¤ÎÈ÷¤¨
¥À¥¤¥Àº¹©¤Ï¡¢¹Ò¶õÀºÌ©ÉôÉÊ¤Î¶â·¿¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¬ËÜ¶È¤À¡£DaiFeel¤Î³«È¯¤Îµ¯ÅÀ¤Ï°Õ³°¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶â·¿¤ÎÃ¼ºà¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤¿É÷Îë¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÀ¡¤ó¤À²»¤òÁÕ¤Ç¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤Î²»¤Ç¥¯¥ÞÎë¤ò¡×¤Î°ì¸À¤ÇÀ½ÉÊ²½¤Ø¡£
¤Á¤ç¤¦¤É2023Ç¯¤Î¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÂçÎÌ½ÐË×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î¼ê±þ¤¨¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³«È¯¤Ï¸ü¤ß¤È¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇö¤¯¤·²á¤®¤ë¤ÈÂÑµ×À¤¬Íî¤Á¡¢²»¤âÁé¤»¤ë¡£ µÕ¤Ë¸ü¤¯¤¹¤ë¤È½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÄ¤ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Æß¤ë¡£·Á¾õ¤ä¸ü¤ß¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ»îºî¤ÈÂ¬Äê¤òÈ¿Éü¤·¡¢¸½ºß¤Î2¡Á3mmÁ°¸å¤Î¸ü¤ß¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊºØÆ£¤µ¤ó¡Ë
²»¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼þÇÈ¿ô¥¢¥×¥ê¤È¿Í´Ö¤Î¼ª¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¶öÁ³¤ÎÃåÁÛ¤òÆþ¸ý¤Ë¡¢ºà¼Á¡ß¸ü¤ß¡ß·Á¾õ¤ÎÀß·×ÊÑ¿ô¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¡¢¸½ºß¤Î»ÅÍÍ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ÞÎë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð100¡ó°ÂÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ÞÎë¤Ï¿ô¤¢¤ë¡È²»¤ò½Ð¤¹¼êÃÊ¡É¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¼ê·Ú¤Ç¡¢·È¹Ô¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤ÏÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤Î½ÐË×¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»³¤ËÆþ¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤äÀ¸³è·÷¤Ç¤â¡ÈÀè¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ëÈ÷¤¨¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊºØÆ£¤µ¤ó¡Ë
¥¯¥ÞÎë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ò·âÂà¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ëÆ»¶ñ¤À¡£¹â²»¤ÈÄã²»¤Î°Û¤Ê¤ë²»°è¤ÎÎë¤ò2¤Ä»ý¤Æ¤Ð¡¢Áø¶ø¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤ê¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡ÈÌµÅ¨¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¼«¼£ÂÎ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤Î·È¹Ô¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÂÐºö¤ò½Å¤Í¤ÆÈ÷¤¨¤¿¤¤¡£
É÷ÍèÆ²¡Ê¤Õ¤¦¤é¤¤¤É¤¦¡Ë
Î¹¡¢Îò»Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬ÆÀ°Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ø¥¯¥Þ¤«¤éÆ¨¤²¤Î¤Ó¤¿¿Í¡¹¡Ù¡¢¡ØÆüËÜ¥¯¥Þ»ö·ïÊí¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢»°ºÍ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸À©ºî¤ä¡¢»¨»ï¡¦web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¦´ë²è¶¨ÎÏ¤âÂ¿¿ô¡£