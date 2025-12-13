¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡ÄºÅÀÌÜ»Ø¤·¤µ¤é¤Ê¤ëÅê¼êÊä¶¯¡¡º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿81»î¹çÅÐÈÄ¡ÈÅ´ÏÓ¡É¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤È·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆ¹ñ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡±¦¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ï¥ó¥É¤ÎÆ±Åê¼ê¤Ï2013Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È10½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ340°Ì¡Ë¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¡£19Ç¯¤ËÆ±µåÃÄ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Ø¤È°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤ÏÎ¾µåÃÄ¤Ç¼«¿È¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë81»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡6ÇÔ32¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.98¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¾ò·ï¤Ï3Ç¯3700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó57²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶â³Û¤ä·ÀÌó±äÄ¹¤Ê¤É¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¡£ÄÌ»»420»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢21Ç¯¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç60»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÅ´ÏÓ¡É¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹¤ò7Ç¯Áí³Û2²¯1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó327²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»¤ò3Ç¯Áí³Û3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó46²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÅê¼ê¿Ø¤òÊä¶¯¡£¤¢¤È1¾¡¤ÇÆ¨¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£