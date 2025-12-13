Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢Âç¤ß¤½¤«¥ì¥³Âç¤«¤é¹ÈÇò¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ï¡Ö¿®¹æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×°ïÏÃ¤Î¿¿Áê¸ì¤ë
²Î¼êÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¿¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDESIRE¡Ý¾ðÇ®¡Ý¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿1986Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¡Ö86Ç¯¤Ê¤ó¤ÆÂçË»¤·¤Î»þ¤Ç¡£¤Þ¤ÀÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÂç¾Þ¼è¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¤«¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¤½¤³¤«¤é½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¿®¹æ¤¬Á´ÉôÀÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È°ïÏÃ¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¿®¹æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´Éô¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö¹ÈÇò¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î°áÁõ¤Ë¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¡×¤È¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ö¤ê¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
°áÁõÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÉ¬»à¤Ë¡£¶¹¤¤¡¢¥ï¥´¥ó¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£Áë¤â¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê¡ÊÄã¤¤»ÑÀª¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥º¥º¥º¤Ã¤Æ¡×¤È¿È¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£