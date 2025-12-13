¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×Âç±Û·ò²ð»á¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ñ¤Ë´¶ÌÃ
¸µNHK¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼·¡¤êSPÂè4ÃÆ¡¡´ñÀ×¤Î¶¦±éÊÔ¡×¡Ê¸á¸å8»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò(56)¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È½Ð±é¡£Âç±Û»á¤¬¸«¤¿¤¤²áµî¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢05Ç¯¤Î¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÌîÌÐ±ÑÍº»á¤Î½Ð±é²ó¤ÎVTR¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
VTRÆâ¤ÎÌîÌÐ»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£¹õÌø¤ÏÌîÌÐ»á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¤²¤ëÄ¾Á°¤Ë°®¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼êÉÊ¤Î¿Í¤Ë½¬¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÌîÌÐ»á¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë½Ð±é¼Ô¤ÏÇú¾Ð¡£
±ÇÁü¤ò¸«¤¿Âç±Û»á¤Ï¡ÖÌîÌÐ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ°ÊÁ°¡¢ÌîÌÐ»á¤Ë3»þ´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö3»þ´Ö¤Î´Ö¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë»þ¤ÎÈëÏÃ¡¢Î¢ÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤Î1»þ´Ö¡¢2»þ´Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1»þ´Ö¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£3»þ´Ö·×²è¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¡×¤È¹õÌø¤Î¥È¡¼¥¯¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¹õÌø¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¹õÌø¤Ï¡Ö»Ç¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ë¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¤Ò¤ë¤à¤ÈÁê¼ê¤â·Ù²ü¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¹õÌø¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡×¡£Âç±Û»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£