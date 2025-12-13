¡ÖÅìµþ±Ø¤Î¿·¡¦¹âÂ®¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¤Ä¤¤¤Ë³ÈÄ¥¡ª ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤Î¿·¥¨¥ê¥¢3·î³«¶È¤Ø ¡È¹ñÆâºÇÂçµé¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©
Âè1´ü¥¨¥ê¥¢¤ÎËÌÂ¦¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢¤¬³«¶È¤Ø
¡¡URÅÔ»Ôµ¡¹½¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÅÔ»ÔºÆÀ¸µ¡¹½¡Ë¤Èµþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¡×¤ÎÂè2´ü¥¨¥ê¥¢¤ò2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿Þ¡¦´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¡×Âè2´ü¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹
¡¡¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Î3¤Ä¤ÎºÆ³«È¯¥Ó¥ë¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë·Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂè1´ü¥¨¥ê¥¢¡Ê2022Ç¯9·î³«¶È¡Ë¡¢Âè2´ü¥¨¥ê¥¢¡¢Âè3´ü¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤±¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏURÅÔ»Ôµ¡¹½¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÉôÊ¬¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹¤¬°ìÂÎÅª¤Ë±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«¶È»þ´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âè2´ü¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Âè1´ü¥¨¥ê¥¢¤ÎËÌÂ¦¥Ó¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖTOFROM YAESU TOWER¡Ê¥È¥Õ¥í¥à ¥ä¥¨¥¹ ¥¿¥ï¡¼¡Ë¡×¤ÎÃÏ²¼¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë¾è¹ßÍÑ7¥Ð¡¼¥¹¤ÈÂÔµ¡ÍÑ2¥Ð¡¼¥¹¤Î·×9¥Ð¡¼¥¹¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£JRÅìµþ±Ø¤ÎÈ¬½Å½§ËÌ¸ý¤äÈ¬½Å½§Ãæ±û¸ý¤«¤éÈ¬½Å½§ÃÏ²¼³¹¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ÃÏ²¼¥ì¥Ù¥ë¤ÇÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂè2´ü¥¨¥ê¥¢¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤äÂÔ¹ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¼øÆý¼¼¤Î¤Û¤«¡¢ÊªÈÎ¤ä´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âè2´ü¥¨¥ê¥¢¤Ï¡ÖÃÏ²¼A¡×¡¢Âè1´ü¤Ï¡ÖÃÏ²¼B¡×¡¢Âè3´ü¤Ï¡ÖÃÏ²¼C¡×¤ÈÊ¬Îà¤·¡¢°ÆÆâ¥µ¥¤¥ó¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âè3´ü¥¨¥ê¥¢¤ÏÂè1´ü¥¨¥ê¥¢¤ÎÆîÂ¦¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢½×¹©¸å¤ËÎ¾¥¨¥ê¥¢¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2029Ç¯¤Ë¤âÁ´ÂÎ³«¶È¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Á´¥¨¥ê¥¢´°À®¸å¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç¾è¹ßÍÑ20¥Ð¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£