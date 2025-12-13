´Ú¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØYour Letter¡Ù2026Ç¯ÆüËÜ¸ø³«·èÄê¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤¬½é¤Î³¤³°ÇÛµë
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë±Ç²èº×¡×¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç12Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡ÖÂè1²ó¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÊANIAFF¡Ë¡£½éÆü¤Ë¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³«²ñ¼°¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡ØYour Letter¡ÊÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØYour Letter¡Ù¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¾å±ÇÁ°¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖANIAFF¤ÎºÇ½é¤Î³«Ëëºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê½Ù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë´ÆÆÄ¤Î¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÅÏÊÕ¿®°ìÏº´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ê¤É¤â¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¥¢¥Ë¥á°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¥à´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¡ØYour Letter¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡Ø±ï¤Î¼ê»æ¡Ù¡Êºî¡§¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ê¡Ë¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£º£Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä ¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¢¥Ë¥á¡× ¡Ö£Ë-¥¢¥Ë¥á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡× ¤Ê¤É¤ÎÀä»¿¤¬Áê¼¡¤®¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï22Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£
¡¡¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Î¼ê»æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢Èþ¤·¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤¤¹Ô¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¿´¤¬¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶Æ°¤ò´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Í¦µ¤¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢Ìþ¤·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛµë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù ¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù ¤Ê¤É¤Î¿·³¤À¿´ÆÆÄºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡£Æ±¼Ò¤¬³¤³°¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇÛµë¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¸ø³«·èÄê¤Ë´ó¤»¤Æ¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡´ÆÆÄ¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¿´¡¦ÆüËÜ¤Ç¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¡ØYour Letter¡Ù¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤Ç¶»°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Èþ½Ñ¤Î¼ø¶È¤ÇÀèÀ¸¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é°é¤Á¡¢Ãæ¤Ç¤â¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¿¼¤¯Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤ÎºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØYour Letter¡Ù¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤µ¤Þ¤òÄÌ¤·¤ÆÇÛµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¯¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤ÎºîÉÊ¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ææ¤Î°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Û¤Î¤«¤ÊÍÉ¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¾å±ÇÁ°¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖANIAFF¤ÎºÇ½é¤Î³«Ëëºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê½Ù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë´ÆÆÄ¤Î¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÅÏÊÕ¿®°ìÏº´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ê¤É¤â¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¥¢¥Ë¥á°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¥à´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¡ØYour Letter¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡Ø±ï¤Î¼ê»æ¡Ù¡Êºî¡§¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ê¡Ë¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£º£Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä ¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¢¥Ë¥á¡× ¡Ö£Ë-¥¢¥Ë¥á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡× ¤Ê¤É¤ÎÀä»¿¤¬Áê¼¡¤®¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï22Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£
¡¡¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Î¼ê»æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢Èþ¤·¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤¤¹Ô¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¿´¤¬¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶Æ°¤ò´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Í¦µ¤¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢Ìþ¤·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛµë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù ¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù ¤Ê¤É¤Î¿·³¤À¿´ÆÆÄºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡£Æ±¼Ò¤¬³¤³°¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇÛµë¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¸ø³«·èÄê¤Ë´ó¤»¤Æ¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡´ÆÆÄ¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¿´¡¦ÆüËÜ¤Ç¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¡ØYour Letter¡Ù¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤Ç¶»°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Èþ½Ñ¤Î¼ø¶È¤ÇÀèÀ¸¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é°é¤Á¡¢Ãæ¤Ç¤â¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¿¼¤¯Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤ÎºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØYour Letter¡Ù¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤µ¤Þ¤òÄÌ¤·¤ÆÇÛµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¯¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤ÎºîÉÊ¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ææ¤Î°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Û¤Î¤«¤ÊÍÉ¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª