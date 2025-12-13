AKB48½é¡È¸¦µæÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¡É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÇÈþµÓµ±¤¯¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¤ÈÀä»¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛAKB48¤ÎÈ¬ÌÚ°¦·î¤¬12·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×AKB½é¡È¸¦µæÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤Î°µ´¬ÈþµÓ
È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Çò¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹ÊÁ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢Ç¼ªÉÕ¤¤ÎË¹»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤ëÈþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ±´ü¤Î½©»³Í³Æà¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÓ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¤¬Âº¤¤¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÖÇ¼ªË¹»Ò»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºÇ¹â¡×¡ÖÃçÎÉ¤·´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬ÌÚ¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿AKB48¤Î65th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡×¤ÇAKB48»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¸¦µæÀ¸¤Ç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡È¬ÌÚ°¦·î¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÇÈþµÓ¥³¡¼¥ÇÈäÏª
¢¡È¬ÌÚ°¦·î¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
