¾¯½÷»þÂå¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢3ºÐ¾åÇÐÍ¥¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¿¿·õ¸òºÝÃæ¡ª¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î´ûº§¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤«
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå½é¤Î´ûº§¼Ô¤Ï¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯½÷»þÂå¡¦¥¹¥è¥ó¤â¥´¡¼¥ë¥¤¥ó´Ö¶á¡©
12·î13Æü¡¢ÇÐÍ¥¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êTEAM HOPE¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¸½ºß¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¿¿·õ¸òºÝÃæ¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÄê¤·¤¿ÆüÄø¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤ë½Ö´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò2¿Í¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¹¤«¤¤´Ø¿´¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤Ë²¸·Ã¤È°¦¤¬¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òµ§¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç½ËÊ¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÏºîÉÊ¤Ç¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢Îø¿Í¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤òÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¸òºÝ¤òÂ³¤±¤¿Ëö¡¢¿¼¤¤¿®Íê¤ò¤â¤È¤Ë·ëº§¤ò·è¿´¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼18¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¯½÷»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À·ëº§¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥è¥ó¤¬ÇÐÍ¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û¤È2012Ç¯¤«¤éÇ®°¦¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤âÁá¤¯·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬¥Ó¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¤Î·ëº§¤òÁ°Äó¤ËÇ®°¦Ãæ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¥¹¥è¥ó¤òÈ´¤¤¤ÆºÇ¤âÀè¤Ë´ûº§¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØFAME¡Ù¡Ø¥·¥«¥´¡Ù¤È¥É¥é¥Þ¡ØºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò¡Ù¡Ø¥µ¥à¥·¥¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÅÚÍË¶ÐÌ³¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤â¤Á¤ã µÔ¤²¤é¤ì¤ë½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ø´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ØÌîÎÉ¸¤¤¿¤Á¡Ù¡Øµã¤¯ÃË¡Ù¡Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥Ó¥¢¡Ù¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥ó-Î¶¤Î½Ð¸½¡Ù¡ØÆÇÀï BELIEVER 2¡Ù¡Ø¡ôÈà½÷¤¬»à¤ó¤À¡Ù¤È¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù¡ØÏ»Î¶¤¬Èô¤Ö¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥µ¥à¥·¥¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡ØÇòÀãÉ±¤Ë¤Ï»à¤ò¡ÁBLACK OUT¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏStephanie Young Hwang¡Ê´Ú¹ñÌ¾¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥è¥ó¡Ë¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢Tiffany Young¡Ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¡Ë¤ÎÌ¾¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¡¢È´·²¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¤Ç±¿Æ°²»ÃÔ¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤ÇÅÁÀâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Î¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£