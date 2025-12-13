ÆîÌÀÆà¡Ê36¡Ë¡¢¡È¥Ñ¥Ñ»÷¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÈ¯¸ì¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡Ö¡Ø¥Ñ¥Ñ ¥Þ¥Þ¡Ù¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2ºÐÈ¾¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆîÌÀÆà¡Ê36¡Ë¤¬12Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£È¯¸ì¤¬¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦3ºÐÄ¹ÃË¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆîÌÀÆà¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ»÷¡×¤ÈÏÃÂê¤Î3ºÐÄ¹ÃË
¡¡2018Ç¯5·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎßÀ¸ýÍ¥¡Ê53¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢3ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÆî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤ÈßÀ¸ý¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î»Å»ö¤ËÄ¹ÃË¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Ñ»÷¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ®Ä¹¤ÎÁá¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
È¯¸ì¤¬¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦3ºÐÄ¹ÃË¤Î¸½¾õÌÀ¤«¤¹
¡¡2025Ç¯12·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤ÖÄ¹ÃË¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£È¯¸ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¯¤ó¤Ï¡¢È¯¸ì¤Ï¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¡£¡Ø¥Ñ¥Ñ ¥Þ¥Þ¡Ù¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2ºÐÈ¾¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¿ô¸Ä¤ÎÃ±¸ì¤Î¤ß¡¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£º£Ç¯9·îº¢¡Ê3ºÐ2¥«·î¡Ë¤«¤é¸ÀÍÕ¤¬ÇúÈ¯!!µÞ¤Ë¡ØµíÆý ¤Á¤ç¡¼¤À¤¤¡Ù¤ÈÆó¸ìÊ¸ÏÃ¤·¤¿¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¡ØµíÆý ¤â¤Ã¤È °û¤à¡Ù¤È»°¸ìÊ¸¡ÊµíÆýÂç¹¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ë3ºÐ5¥«·î¤Îº£¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Çµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤òÎå¤ß¤Ë»Ò°é¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²£´é¡¢¥Þ¥µ¥ë¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë