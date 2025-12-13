¼«Ê¬¤Î²ç¤òÉ¡¤Ç¡Ä¥¾¥¦¤Î¸¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤¬¡¢SNS¤ÇÀä»¿¤ÎÍò¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»ô°é°÷¤Ë²ç¤òÃ»¤¯À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¾¥¦¤Î¡È¸¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡É¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¾¥¦¤¬Íî¤Á¤¿²ç¤ò»ô°é°÷¤ËÅÏ¤¹ÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¥¹¥ê¥é¥ó¥«¥¾¥¦¤Î¥ß¥ê¥ó¥À¤¯¤ó¡Ê17ºÐ¡Ë¤¬¡¢µµÎö¤ÎÆþ¤Ã¤¿²ç¤òÃ»¤¯ÀÚ¤Ã¤ÆÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ ¾¯¤·²ç¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉ¡¤ò¤¢¤²¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÚ¤é¤ì¤¿²ç¤¬ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤ë¤È¡¢´ïÍÑ¤ËÉ¡¤ÇÃµ¤·Åö¤Æ»ô°é°÷¤µ¤ó¡Ê@TOKUYAMA_ZOO¡Ë¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥ê¥ó¥À¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Íî¤Á¤¿²ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¿¶Æ°¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£»ô°é°÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö²ç¤¬Íî¤Á¤¿»þ¡¢¡Ø¤½¤ì¤ò¼è¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¡Ù ¤È¹æÎá¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤ÎËÜÅö¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥ê¥ó¥À¤Î¸¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ ¤½¤ó¤Ê¤ªÍø¸ý¤Ê¥ß¥ê¥ó¥À¤¯¤ó¤Ë»ô°é°÷¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¶¨ÎÏÅª¤ÇËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦¡¢»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë