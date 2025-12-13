¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¥¤¥é¥ó¿Í¸¢³èÆ°²È Åö¶É¤¬¹´Â«
¡¡2023Ç¯¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¿Í¸¢³èÆ°²È¡¢¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥ë¥²¥¹¤µ¤ó¤ÎÄï¤¬ANN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿´Ãæ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ê¥ë¥²¥¹¤µ¤ó¤ÎÄï¡ÖËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¡×
¡¡¿Í¸¢ÃÄÂÎ¡Ö¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£ºâÃÄ¡×¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥²¥¹¤µ¤ó¤¬12ÆüÄ«¡¢¡Ö¼£°ÂÉôÂâ¤ËË½ÎÏÅª¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºâÃÄ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ê¥ë¥²¥¹¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¥¤¥é¥óËÌÅìÉô¤Î¥Þ¥·¥å¥Ï¥É¤Ç12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¸¢ÇÉÊÛ¸î»Î¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¸¢³èÆ°²È¤é¤È¤È¤â¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ë¥²¥¹¤µ¤ó¤ÎÄï¤¬ANN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ê¥ë¥²¥¹¤µ¤ó¤ÎÍÆÂÎ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤²òÊü¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÆ¤ÓÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö¶É¤¬Èà½÷¤òÄ¹´ü´Ö¡¢¹´Â«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ð¤Î·ò¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¡×¡Ê¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÎÄï¡¿¥Ï¥ß¥É¥ì¥¶¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¤¿¤À°ì¤Ä¡¢Èà½÷¤òÄ¾¤Á¤Ë²òÊü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Î½÷À¤Î¸¢Íø³ÈÂç¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢2023Ç¯¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ»þ¤Ï¡ÖÈ¿À¯ÉÜ¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ò³È»¶¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç2024Ç¯12·î¤Ë²¾¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥·¥å¥Ï¥É¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö·²½°¤Î°ìÉô¤¬¡Øµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡Ù¤È¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¶«¤ÓË½Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼£°Â¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹´Â«¤ÎÌ¿Îá¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë