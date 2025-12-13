°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î¡Ö¿Æ¹§¹Ô¡×¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿Íâ½µ¡Ä»ñ»º1²¯±ß¡¦Åìµþ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë50ÄÚ¤Î¼«Âð¤ò¹½¤¨¤ë82ºÐÉã¤¬¡ÖÄÌÄ¢¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Æü¡×¡ÚCFP¤¬²òÀâ¡Û
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÅà·ë¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¡£À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ê¸·³Ê¤ÊÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²´Ö¤Ç½ÀÆð¤Ëºâ»º´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î½ÀÆð¤µ¤³¤½¤¬¡¢»þ¤Ë¿Æ¤Îºâ»º¤ò´í¸±¤Ë»¯¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÅÄÂå¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¿®Â÷·ÀÌó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥¯FP»öÌ³½ê¤ÎCFP»³ÅÄ¿®É§»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¿ÍÂ©»Ò¤«¤é¤Î¤¢¤ëÄó°Æ
º£Ç¯82ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂå¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢50Âå¤Î°ì¿ÍÂ©»ÒÉ×ÉØ¤¬Êë¤é¤¹ÎÙÄ®¤Î¼«Âð¤ÇÃ±¿ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¨¤ä¹ø¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À°·Á³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄê´üÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯ÊªËº¤ì¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï»ñ»º²È¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ·÷¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±ØÄ¾·ë¤ÎË¿µÞ¹ÔÄä¼Ö±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë50ÄÚ¶¯¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò»ý¤Ä¼«ÂðÉÔÆ°»º¡£¤µ¤é¤ËÅÄÂå¤µ¤ó¼«¿È¤¬¿Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿ÁêÂ³ºâ»º¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍÂÃù¶â¤ÈÅê»ñ¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÅÄÂå¤µ¤ó¤Ë¡¢ºÇ¶á¡¢Â©»Ò¤¬¤¢¤ëÄó°Æ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤¤¤ÄÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë²¶¤¬¥ª¥ä¥¸¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤È¤«¤òÂå¤ï¤ê¤Ë²òÌó¤·¤Æ¡¢Æþ±¡Èñ¤Ê¤ó¤«¤ò»ÙÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤ò¤ä¤í¤¦¡×
Â©»Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬°ìÄê¥ì¥Ù¥ë°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬ÁªÇ¤¤¹¤ë¡Ö¸å¸«¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í°Ê³°¤Ï¤ª¶â¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å¸«¿Í¤Ë¤ÏËèÇ¯Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤ò±Êµ×¤Ë»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«ÉáµÚ¤·¤Ê¤¤¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¡×¤È¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×
¤â¤·ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë´Ø·¸¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤¬¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â©»Ò¤Î¾Ò²ð¤ÇÌÌÃÌ¤ò¤·¤¿²ÈÂ²¿®Â÷·ÀÌó¤ÎºîÀ®¤ò¼ê³Ý¤±¤ëË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Î§»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÀâÌÀ
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë²ð¸îÊÝ¸±¤ÈÀ®Ç¯¸å¸«¤Î2¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¼çÆ³¤ÇÎ¾ÎØ¤È¤·¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ï¤½¤Î¸åËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤ÎÉáµÚ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢
¡Ê1¡Ë²ÈÄíºÛÈ½½êÁªÇ¤¤Î¿¦¶È¸å¸«¿Í¤¬¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¡×¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¡¡
¡Ê2¡Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤È¼è¤ê²¼¤²¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Ê3¡ËËè·îÈñÍÑ¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÈï¸å¸«¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤Þ¤Ç±Êµ×¤ËÈ¯À¸¡¡
¡Ê4¡Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê»ñ»ºÅà·ë¤Ë¤è¤êÁêÂ³ÂÐºö¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤¬2007Ç¯»Ü¹Ô¤Î²þÀµ¿®Â÷Ë¡¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ì±»ö¿®Â÷¤ÎÀ©ÅÙ¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò°ì¸À¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤¬¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¼«Ê¬¤Îºâ»º¤Î´ÉÍý½èÊ¬¸¢¤ò¡ÊÂ£Í¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ±×¸¢¤Ï¼«Ê¬¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÀÌó¡×¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¿®Â÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¿Æ¤Îºâ»º¤ò´ÉÍý¤Ç¤¡¢²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤ËÂè»°¼Ô¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤è¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ì¤ë¤Ê¤é¡×ÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÁÈÀ®¤ò·èÃÇ¡£ÁÈÀ®ÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢Â©»Ò¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÆÉã¤Ï¤â¤¦¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡×
·ÀÌó¤ÎÍâ½µ¡¢Â©»Ò¤¬¼Â²È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÆÉã¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´ÉÍý¤Ï²¶¤¬¤ä¤ë¤«¤é¡£¶ä¹Ô¤Î¼êÂ³¤¤âÁ´ÉôºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤è¡£¿ÆÉã¤Ï¤â¤¦¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¶â¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×
Â©»Ò¤Ï¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯Æ°¤¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤ÎÄÌÄ¢¤ä°õ´Õ¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¡Ö¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤À¤«¤é¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ»ý¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÊÖ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢1½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢1¥õ·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÌÄ¢¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤ÎÄÌÄ¢¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡× ÅÄÂå¤µ¤ó¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤ÏÌÀ¤ë¤¤À¼¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¿®Â÷¸ýºÂ¤Ë°Ü¤·¤¿¤è¡£²¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¿ÆÉã¤Î¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢º¾µ½¤ËÁø¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¶¼º¤âÉÝ¤¤¤À¤í¡©¡¡²¶¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ°ÂÁ´¤À¤è¡×
À¸³èÈñ¤Ï¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Ä¹Ç¯Ãù¤á¤Æ¤¤¿1²¯±ß¤¬¤¤¤Þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÄÌÄ¢¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤¤¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤¿ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤êº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈÎ©·ÏFP¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÍî¤È¤··ê
ÁêÃÌ¤·¤¿FP¤Ï°ìÄÌ¤ê¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤È¤Ç¸ý¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â³Î¤«ÅÄÂå¤µ¤ó¤ÏÉÔÆ°»º·Ð±Ä¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î»ö¶È¤¬¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ä¤Ë¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤È¤¤É¤¤ª¶â¤òÂ£Í¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Çº¤ß¤È¡¢°ÊÁ°¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢FP¤ÏÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¿½¤·¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤òÂ©»Ò¤µ¤ó¤È·ë¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤«¤ÎÀðÆ°Åª¤Ê²ÈÂ²¿®Â÷¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Ç¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
FP¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿Í×ÅÀ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¸å¸«¿Í¤¬²ÈÂ²¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
Ç§ÃÎ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¸å¸«À©ÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤êÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤âÅÄÂå¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀâÌÀ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¿ÆÂ²¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤â¸å¸«¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¡Ê¡áÈï¸å¸«¿Í¡Ëºâ»º¤Î²£ÎÎ»öÎã¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»ÎÅù¤Î¿¦¶È¸å¸«¿Í¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¤ÎÈï¸å¸«¿Í¤Î¡Öºâ»º´ÉÍý¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤È¤¤¤¨¤É¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀ°Àâ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö´Æ»ë¡×¤Î¤Ê¤¤¶²ÉÝ
²ÈÂ²¿®Â÷¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÅª¤Ê´ÆÆÄ¿Í¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¶â¸¯¤¤¤Î¹Ó¤¤Â©»Ò¤Ëºâ»º´ÉÍý¸¢¤òÅÏ¤·¡¢ÄÌÄ¢¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é·ÀÌó¾å¤Î¼õ±×¼Ô¤¬ÅÄÂå¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¶â¸Ë¤Î¸°¤òÅÏ¤¹¤ËÅù¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿È¾å´Æ¸î¡×¤Î·çÇ¡
À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿È¾å´Æ¸î¡ÊÀ¸³è¤äÎÅÍÜ´Ç¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¹Ô°Ù¤Î»Ù±ç¡Ë¡×¤¬¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¥Ý¥ê¤ÈÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¿®Â÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤¬¡Öºâ»º¤ò»ý¤Ä¹âÎð¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤¬»ý¤Äºâ»º¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¹â³Û¤Ê·ÀÌóÁÈÀ®ÈñÍÑ
²ÈÂ²¿®Â÷¤Î·ÀÌóÁÈÀ®ÈñÍÑ¤Ï¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¼ý±×À»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¼õÂ÷¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò¿´¤è¤ê¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¿®Â÷¤Ï1¤Ä¤ÎÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶âÍ»»ñ»º¤È¼«ÂðÉÔÆ°»ºÄøÅÙ¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¤ä¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ½Ìó·¿ÂåÍý¿Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤ê¼ê·Ú¤ÊÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Îºâ»º´ÉÍýÂÐºö¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì
FP¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï¡Ö¿ÆÉã¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËºâÉÛ¤ÎÉ³¤ò°®¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£
¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ø»ä¡Ù¤«¤é¡Ø»ä¤Îºâ»º¡Ù¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â©»Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÎÅ¨¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ë¡Äê¸å¸«À©ÅÙ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡¢¿ÈÆâ¤Î»È¤¤¹þ¤ß¤«¤é¼é¤ëÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
°ìÅÙ·ÀÌó¤·¤Æºâ»º¤ÎÌ¾µÁ¤ò°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸µ¤ËÌá¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¼ê¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÄÌÄ¢¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢¿¼¤¤¸å²ù¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤¬·ÀÌó¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¿·Ê¹¤ÇË¡Äê¸å¸«À©ÅÙ¤Î¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¸¶Â§¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¡Ö´ü´Ö¤ÎÀßÄê¡×¤ä¡Ö½ªÎ»µ¬Äê¤Î¿·Àß¡×¤Ê¤É¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢¹²¤Æ¤Æ²ÈÂ²¿®Â÷¤òÁª¤ó¤ÀÅÄÂå¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î½¾Íè¤ÎÀ©ÅÙ¤â¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Æ¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡×
Â©»Ò¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Åª¤ÊÇû¤ê¤È¡¢Æù¿Æ¤Î¾ð¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ ¿®É§
¥Ë¥Ã¥¯FP»öÌ³½ê
ÂåÉ½