¡Ö30Âå¸åÈ¾¤Þ¤ÇÊÖºÑ¤¬Â³¤¯¡×29ºÐ¥Ñ¡¼¥È½÷À¡¢»Ò¤¢¤ê¡¢Ç¯¼ý100Ëü±ß¡£¾©³Ø¶â250Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ¤Ë¶ìÇº
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÊÖºÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔ°Â¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ºß½»¡¦29ºÐ½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¿Í¤ÎÇ¯¼ýÊ¬ÉÛ¤ò¸«¤ë¡Û
ºß½»¡§°¦ÃÎ¸©
²ÈÂ²¹½À®¡§´ûº§¡Ê»Ò¤¢¤ê¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
¿¦¶È¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
Ç¯¼ý¡§100Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÃù¶â³Û¡§200Ëü±ß
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¾©³Ø¶â¤ÎÊÖ´Ô¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ°ÀÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ò±äÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾©³ØÀ¸1414¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ß°Ê²¼¤Î³ä¹ç¤Ï38.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÖºÑ¾õ¶·¡§ÊÖºÑÃæ
¾©³Ø¶â¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¶â³Û¡ÊÁí³Û¡Ë¡§Ìó250Ëü±ß
ÊÖºÑ»Ä¹â¡§140Ëü±ß
·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¡§1Ëü4000±ß
Æ±µ¡´Ø¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ³ØÀ¸À¸³èÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï55¡ó¡¢Ã»´üÂç³Ø¤Ç¤Ï61¡ó¤Î³ØÀ¸¤¬¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑÃæ¡£¤½¤ì¤¾¤ìÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤è¤ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÖºÑÃæ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ°¿¦¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ý»Ù¤ÎÌÌ¤Ç·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö30Âå¸åÈ¾¤Þ¤ÇÊÖºÑ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ÇÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤Î²Ô¤¤¤À¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÎµëÍ¿¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÉ×¤ä»Ò¶¡Ã£¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²óÅú¼Ô¤¬¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤ÉÊÖ¤¹¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹â¹»À¸»þÂå¤Ë¤è¤¯Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
