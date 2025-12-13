¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡ß¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¥³¥é¥Ü¤Ë¿·ºîÅÐ¾ì¡ª¡¡¤ª²Ö¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É5¼ïÎà
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤â¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡¡¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡ß¡ÖUT¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¤ä¤µ¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥Ù¡¼¥¹
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¤âÃÆ¤à½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤Ö»Ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿T¥·¥ã¥ÄÁ´5¼ï¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤ª²Ö¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ä¡¢¥Ü¥ê¥¹¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¢¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼ÌÏÍÍ¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Õ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
