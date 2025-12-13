ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±ä¿¥ë¡¼¥È¡¡°Ý¿·¤¬¼«Ì±¤ËºÆ¸¡Æ¤¤ÎµÄÏÀµá¤á¤ë¡¡£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°Æ¤òÄó°Æ
¡¡ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±ä¿¥ë¡¼¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ï¢Î©Æþ¤ê¤·¤¿°Ý¿·¤È¼«Ì±¤¬½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÂçºå¤Þ¤Ç¤Î±ä¿¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÃÏ²¼¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾®ÉÍ¥ë¡¼¥È¡×¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢·úÀßÈñ¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤é¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤ÎÅì¤òÄÌ¤ë¡ÖÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¡×¤Ê¤É¥ë¡¼¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢£±£²Æü¡¢°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢°Ý¿·¤Ï¼«Ì±Â¦¤Ë£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°Æ¤òÄó°Æ¤·¡¢¥ë¡¼¥È¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤ÎµÄÏÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÍ¿ÅÞÀ°È÷¿·´´Àþ·úÀß¿ä¿Ê£Ð£Ô¡¡Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ºÂÄ¹¡Ë¡Ö¿·¤¿¤Ë²æ¡¹¤¬Äó°Æ¤·¤¿»ñÎÁÅù¤ò¤¼¤Ò¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÐÙ¾å¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼ý¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡Î¾ÅÞ¤ÏÍè½µ¤«¤é¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£