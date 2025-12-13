¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥Ñ¥ó¥¯ ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ËÄä»ßÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ ¡¡¡¡ 20Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡¡·§ËÜ¡¦¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»
12ÆüÌë¡¢·§ËÜ¸©¤Î¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¡¢¸á¸å5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ¸©¹Ãº´Ä®¤Î¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¥À¥ó¥×¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤ÆÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸å¤í¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¦Á°ÎØ¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¡¢¤½¤³¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÂ³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿º´²ì¸©¤Ë½»¤à¡¢Ì¶ÅÄ¹ª¼ù¡Ê27¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¢Éô¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÂ³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤Î½÷À¤ÏÉ¨¤òÂÇ¤Ä·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¤¤¤Æ¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢È¯±ìÅû¤ÎÀßÃÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¶ー¥É¥é¥ó¥×¤È¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï·Ù»¡¤Ë¡ÖÄä»ß¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¥Ñ¥È¥«ー¤¬¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾¾¶¶IC¤«¤é¸æÁ¥IC´Ö¤Ç¤ª¤è¤½3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£