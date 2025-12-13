¥È¥é¥ó¥×»á¡¢£Æ£Ò£Â¼¡´üµÄÄ¹¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¡Ä¡Ö£²¿Í¤Î¥±¥Ó¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÅÄÃæ¹¨¹¬¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£²Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¤ò½ä¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥»¥Ã¥È°Ñ°÷Ä¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤âºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡££²¿Í¤Î¥±¥Ó¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£°Æü¤Ë¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¡´üµÄÄ¹¤Ï¡¢¶âÍø¤òÀßÄê¤¹¤ëºÝ¤Ë¼«¿È¤È¶¨µÄ¤¹¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍèÇ¯½é¤á¤Ë¼¡´üµÄÄ¹¤òÈ¯É½¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î£²Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¾Íè¤Î£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡´üµÄÄ¹¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍø²¼¤²¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ò¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ëÃË¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·ÈãÈ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø²¼¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¿ÍÊª¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
