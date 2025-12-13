Àîºê¡¢Åìµþ£Ö¡¦£Ä£ÆÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ò³ÍÆÀ¤Ø¡¡ÂÐ¿Í¤È¶õÃæÀï¤Ë¶¯¤¤£²£¶ºÐ£Ã£Â¡¡Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥ÀïÀ©¤¹·Á¤Ë
¡¡£Ê£±Àîºê¤¬¡¢Åìµþ£Ö½êÂ°£Ä£ÆÃ«¸ý±ÉÅÍ¡Ê¤Ò¤í¤È¡¢£²£¶¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã«¸ý¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼¯Åç¤Ê¤É£Ê£±Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÅìµþ£Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº£µ¨¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤Ç£³£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤ä¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ç¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£±£·»î¹ç¤ÎÌµ¼ºÅÀ»î¹ç¤òµÏ¿¤·¤¿¼éÈ÷¿Ø¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹âÀºÅÙ¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤äÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¹¶¼é¤Ç¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ïº£²Æ¡¢£Ä£Æ¹â°æ¹¬Âç¤¬¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó£Ä£Æ´Ý»³Í´»Ô¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¡££Ä£Æ¥¸¥§¥¸¥¨¥¦¤âÉé½ý¤¬¤Á¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÃÄ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÀÓ¤¢¤ë£Ã£Â¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°£¸°Ì¤«¤é¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£