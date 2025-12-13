·ãÌ³¤Ç·ìÇ¢¢ª¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤Ø¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤Ë²Ô¤²¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×28ºÐ¡¦¾å¾ì´ë¶ÈOL¤¬¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡È¼ã¤µ¤ò´¹¶â¡É¤¹¤ë´¶³Ð
·ÐºÑÅª±ç½õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃËÀ¡Ê¥Ñ¥Ñ¡Ë¤È½÷À¤¬¸òºÝ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¡£¶áÇ¯¤Î¡È¥Öー¥à¡É¤ÎÎ¢¤Ç¡¢1980Ç¯Âå¤Î¡Ö°¦¿Í¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ß¡¢Ì®¡¹¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢²ñ°÷À©¤Î¡Ö¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¡È°¦¿Í¡¦¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò°¶Àû½ê¡É¤À¡£
¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎºâÎÏ¤¬¤¢¤ëÃËÀ²ñ°÷¤«¤é¾Ò²ðÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥Çー¥È¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤ä¥¢¥×¥ê¤È°Û¤Ê¤ê¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤äÀ¸¿È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¿È¸µ¤Î³Î¤«¤µ¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡ÖÉ÷Â¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Í³Îø°¦¡×¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤ÏÀÅª¤Ê´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÉ¾ÏÀ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÃË½÷ÁÐÊý¤Î²ñ°÷¤ÎÌÌÀÜ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤¿Æü¸þ¶×»Ò»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ë¥Ý ¥Ñ¥Ñ³è¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡¢2022Ç¯¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤Ë²Ô¤²¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¸ì¤ë¡¢28ºÐ¤Î½÷À¡ÊÁí¹ç¿¦OL¡¦Ì¤º§¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¨¡Ø¥ë¥Ý ¥Ñ¥Ñ³è¡Ù¤ÏÃø¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿ÍÌ¾¡¢»ÜÀßÌ¾¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ò²¾Ì¾¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥é¥Ï¥é¾å»Ê¡¢¥µー¥Ó¥¹»Ä¶È¤Ç¿´¿È¤òÉÂ¤à
¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢100Ëü±ß¶á¤¤¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡¢28ºÐ¡£¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤Î¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤ò¾¯¤·Í¥¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤ÎÈþ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¾å¾ì´ë¶È¤ÎÁí¹ç¿¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿ÃÏÊý¤Î»ÙÅ¹¤Ç¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¾å»Ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Ï½÷·ù¤¤¤Ç¡¢Æü¡¹¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢Æü¡¹·ìÇ¢¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¿´¿È¤¬¤«¤Ê¤êÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤´¤¤»Ä¶È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë»Ä¶ÈÂåÁ´Á³¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡£140»þ´Ö»Ä¶È¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢15»þ´Ö¤·¤«¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ìÇ¢¤¬½Ð¤¿¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä·ìÇ¢½Ð¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ð¥¤¿¦¾ì¤Ç¡£
»Ä¶ÈÂå¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Õ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤´ÈÓÂå¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼«¿æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é³°¿©¤Ð¤«¤ê¤Ç½ÐÈñ¤¬¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¶ÐÌ³Àè¤ÏÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¡¢¼Ö¤â¼«Ê¬¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¼Ö¸¡Âå¤È¤«¤â¼«Ê¢¤Ç¡£¤½¤·¤¿¤é¤ª¶â¤¬¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÄ¼Ë¤Ç¡¢Í§Ã£¤â¤¤¤Ê¤¤¡¢¼ñÌ£¤â¤Ê¤¤¡¢»ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ã¤¤¤Î¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤À¤¤¤ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡£°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¤ª¶â¤ò¤¸¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦ÃÏÊý¤Î»ÙÅ¹¤ËÅ¾¶Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ³¤±¤¿¤¯¤Æ¡£¿¼Ìë¥Ð¥¹¤ÇÊÒÆ»3000±ß¡¢4000±ß¤Ã¤Æ¥Ð¥¹Âå¤ò¤«¤±¤ÆËè½µÅìµþ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¹¹¤Ë¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Å¾¶ÐÀè¤âÅÄ¼Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¼¼ê¤Ë¿å¾¦Çä¤È¤«¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¹¤°¤Ë±½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤«¤é¡¢Éû¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤¬²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ØÉû¶È¡¡¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¿§¡¹Ä´¤Ù¤Æ¤¿¤é¡¢±ç½õ¤È¤«¥Ñ¥Ñ³è¤È¤«¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö±ç½õ¸òºÝ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏµñÀä´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤Ë¤Ï¾¯¤·¥Þ¥¤¥ë¥É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤ÏÂÎ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤¬Í¾¤Ã¤ÆÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤ò¤¯¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥¹Âå1½µ´Ö6000±ß¡¢·î¡¹¤Ç¤¤¤¦¤È3Ëü±ß¡£¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó30Ê¬5000±ß¡£¡Ø»ä¤Ï·î¤Ë5Ëü±ß¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ïºá°´¶¤È¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç2Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÏÊý¤À¤«¤éÁê¾ì¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
»ä¤¬½é¤á¤Æ¤·¤¿¿Í¤ÏËÖ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤·¤¿¤À¤±¤Ç2Ëü¤¯¤ì¤Æ¡£»ä¡¢¤¹¤ëÁ°¤Ï¡Ø±Û¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë½ý¤Ä¤¯¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¥·¥ç¥Ã¥¯¼õ¤±¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢2Ëü±ß¥Ñ¥Ã¤È¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
»ä¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë·ìÇ¢¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ10»þ´Ö20»þ´Ö»Ä¶È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤³¤Î30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¤¿¤«¤À¤«¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢³Ú¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï½Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤¤½÷¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¶â¤ËÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤ÏÉßµï¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥é¥Ã¥ー¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤Ï¤»¤º¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÃÏ¹ö¤Ë¡£ÆàÍî¤ÎÄì¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£·ù¤Ê»×¤¤¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½é´ü¤Îº¢¤Ï¡¢´õË¾¤Î¶â³Û¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤ÆÇã¤¤Ã¡¤«¤ì¤¿¤Êー¤È»×¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÇØ¤¬¹â¤¤¤«¤éÃË¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÌµÂÎ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢SM¤â¤É¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤Î»þ¤Ï»à¤Ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ñ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Çû¤é¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¥Ï¥×¥Ðー¤ËÆì»Õ¤ò¸Æ¤ó¤ÇÇû¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢ÄË¤¯¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£»ä¤Ï¸«³Ø¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Çû¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ÆÄß¤ê¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¡£
Çû¤é¤ì¤ÆÄß¤ë¤µ¤ì¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢ÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ°¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¶²ÉÝ¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¥Ò¥åー¥Ò¥åー¸À¤Ã¤Æ²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯Äß¤Ã¤¿¤«¤éÁÞÆþ¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¥Ñ¥Ñ¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£
¤½¤Î»þ¤Ï»ä¤â¼Ú¶âÊÖ¤·¤¿¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë»à¤Ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥á¥Ò¥«¥ê¤òÂçÎÌ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÂÀ¥Ñ¥Ñ¡×
2¤Ä¤Î¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢3Ç¯´Ö¤Ë¼õ¤±¤¿¥ª¥Õ¥¡ー¤Î¿ô¤Ï70·ï¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ëÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤éµÙ²ñ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1Ç¯¤¯¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¡¢1Ç¯µÙ¤ó¤Ç¤Þ¤¿¥Ü¥Á¥Ü¥Á³èÆ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÖÂ¿¤¤»þ¤Ç·î¤Ë15Æü¤¯¤é¤¤¡¢²ñ¼Ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥Çー¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï´é¹ç¤ï¤»¤È¤«¡£°ìÈÖ¼ý³Ï´ü¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Ë13¿Í¤¯¤é¤¤¤È´é¹ç¤ï¤»¤È¤«¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ç·î¼ý42¡¢3Ëü¤È¤«¡£50¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¡Ø¤³¤Î¿Í¤ÏÀ¤´Ö¤Ç¤¤¤¦ÂÀ¥Ñ¥Ñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ï°ì¿Í¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ò¥«¥ê¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µû¤Î¥á¥Ò¥«¥ê¤ò¤¹¤´¤¤Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Ëö¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ø¥«¥ËÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Á÷¤ë¤«¤é½»½ê¶µ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¶µ¤¨¤¿¤é¡¢1½µ´Ö¤Ë1²ó¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÂçÎÌ¤Î´³Êª¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤éËè½µÆÏ¤¤¤Æ¡£¡Ø²ÈÂ²¤Ë¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Íè½µ¥É¥ó¡ª¡¡¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤¿¼Â²È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÇ¯Ëö¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤Âç¤¤Ê¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤¬¥É¥ó¤Ã¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¡£Ä´¤Ù¤¿¤é°ìÇÕ5Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤Ç¡£
¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¼Â²È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤é¤Þ¤¿¥Ô¥ó¥Ýー¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¡£¥É¥¢³«¤±¤¿¤éÀ¸µû¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡£¸·½Å¤Ë¿·Ê¹»æ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¾¯¤·³«¤±¤¿¤é¥Ó¥ç¥ó¤Ã¤Æ¿¨³Ð¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¡¢°ËÀª³¤Ï·¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¡£
Í½¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤Ê¤êÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤¬Ï¢Â³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµûÍè¤¹¤®¤Æ»ä¤âº¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Øµû¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÎé¸À¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¹âµé¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Æ¡¢Æù¤Î²ô¥Éー¥ó¡ª¡¡¤È¤«¡¢²ÆìÅÚ»ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤È¤«¡¢Ë¢À¹¥Éー¥ó¤È¤«¡£¤Þ¤Þ¤É¤ª¤ë¤È¤«ÅìËÌ¤Î¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È¤È¤«ÆÏ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÂÀ¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
º£¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï8¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥³¥í¥Ê¤Çº£·î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£·î¤Ç¤¤¤¦¤È6¡¢7²ó¤«¤Ê¡£½µ¤Ë1¡¢2²ó¤¯¤é¤¤¤¬¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¥Ñ¥Ñ³è¤Ï¡Ö¼ã¤°ì½Ö¤ò´¹¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥Ê¥¹¥¹¥Æー¥¸¡×
¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤Ï¡ØÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡Ù¡£°ì½Ö¤Ç¤³¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ä¶¤ò¥¬¥Ã¤È¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£À¸³è¤Î¿å½à¤â¾å¤¬¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬°ìµ¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤ª¶â¤â¤·¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤·¤«¤ê¡£¼ñÌ£¤·¤«¤ê¡¢¾Íè¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤â¤·¤«¤ê¡£
¥Ñ¥Ñ³è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¸å¤í°Å¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¿´¿È¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¤¥¢¥¦¥È¥íー¤ÊÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤é¤º¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä½Õ¤·¤Æ¤ë°Õ¼±¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÎÉ¤¤¤È¤â°¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Îº£¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡£À¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤¦¤¤¤¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼ã¤¤¤³¤È¤äÌ¤º§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ1Æü¥Üー¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤é²¿¤Ë¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤·¤¿¤é5Ëü¤Ë¤Ê¤ê10Ëü¤Ë¤Ê¤ë¡£·è¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤·¤«´¹¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢º£´¹¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ï¼ã¤°ì½Ö¤ò´¹¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥Ê¥¹¥¹¥Æー¥¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ºñ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ÏÅù²Á¸ò´¹¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ5Ëü¤Ç¤¹¤è¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¥Ñ¥Ñ³è¤Ç5Ëü¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¤½¤ì¤ò»Ä¶ÈÂå¤Ç²Ô¤°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é2¡¢30»þ´Ö¤¯¤é¤¤Æ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È³Ú¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤ÏÃ¯¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸º¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤¬¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡£
¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÇä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤À¤±¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿´¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ç¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤¤¤À¤±¤Ç¤â¥À¥á¤À¤·¡£
»ä¤â¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢¤ä¤ì¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ø¤Ï¤¤¡¢¥«¥é¥À¤È¤ª¶â¤ò¸ò´¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¿´¤È¿´¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤«¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢·ë¶Éº£Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ê»Ò¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿®Íê´¶¤ò´ó¤»¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Êー¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥Ñ¥Ñ³è¤ò»Ï¤á¤Æ²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ô¸µ¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤¹¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¡£¼Â²È¤ÇÀùÌß²°¤ò±Ä¤àÎ¾¿Æ¤ò¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¿Æ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¼ÁÁÇ·ðÌó¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¤¤¤ÎÁÍý¤¢¤ó¤Þ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¼«Ê¬¤Î°Ù¤Ë¤ª¶â»È¤¦¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¶â¤Ï²ÈÂ²¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë°Ù¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡£¥Ñ¥Ñ³è¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¼ã¤µ¤Ê¤ê¤ò¥È¥ìー¥É¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£´¹¶â¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë´¹¶â¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¹¬¤»¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Î¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î´ãº¹¤·¤Ë¤Ï¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬Ã¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£