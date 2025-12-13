¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×ÀªÎÏ¤Ï¤¤¤º¤ì¿Í¡¹¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤ë¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï12Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¸í¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤ËÌ±¿ÊÅÞÅö¶É¤¬·Þ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÄ¹ñ¤òËº¤ì¤¿¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤Ï¿Í¡¹¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¡¢Îò»Ë¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡³Ô»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂæÏÑ¤ò¿¯Î¬¤·¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë½Å¤Í¤¿ºá¹Ô¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¿ô¡¹¤Î»´·à¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ°¤«¤Ì¾Úµò¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì±¿ÊÅÞÅö¶É¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ò¸øÁ³¤ÈÈþ²½¤·¡¢¡Ö½ªÀï¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇÎò»Ë¤Î¿¿Áê¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹³ÆüÀïÁè¤Î¾¡Íø¤äÂæÏÑ¸÷Éü¡Ê¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é¤Î²òÊü¡Ë¤Ë¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¢Ì±¤È°µÇ÷¤ò¡Ö·úÀß¡×¤ä¡Ö¹×¸¥¡×¤È¾Î¤·¤ÆÈþ²½¤·¡¢Ì±Â²¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÕ»¤Ó¤ÆÂæÏÑ¤òÇä¤êÅÏ¤·¡¢ÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁÉü³è¤Î¼êÀè¡¢¶ð¤È¤Ê¤ëÆ»¤ò¼«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¤ÈÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø¤«¤é80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ç¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤òºÆ¤Ó»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎÉÃÎ¤È¹ñºÝÀµµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤º¡¢Á´¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÄ¹ñ¤òËº¤ì¤¿¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤â¡¢¤¤¤º¤ì¿Í¡¹¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¡¢Îò»Ë¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£