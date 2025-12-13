¡È¼ç¿Í¸ø¡É´äËÜ¾È¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤â¡Ä¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉÇòÀÐËã°á¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡ª¡ãÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡ä
Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡£
ËÜºî¤ÏÌµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÎø¤ä»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎ¤²Æ¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÈà½÷¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÁÛ¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎ¤²Æ¤ÈÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ã¤Ç·½õ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¹ðÇò¡£Î¤²Æ¤â¤³¤ì¤ò´î¤Ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¡Ä!?
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ë¤Çµ³»Î¡ªÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹ðÇò¥·¡¼¥ó
¢¡¡Ö²¶¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢season2¤Ç¥á¥¤¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¸Þ½½ÍòÀ»¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë»¦³²»ö·ï¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò·è¡£
Âç¤¤Ê»ö·ï¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿Î¤²Æ¤È¶õ¹Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤¤¤ËÎ¤²Æ¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÏÃ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ï·è°Õ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÈà½÷¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
Ã¤Ç·½õ¤Ï¤Þ¤ë¤Çµ³»Î¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÌÌ¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¡¢¡Ö´ßÂ¼Î¤²Æ¤µ¤ó¡£²¶¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÏÃ¤ÇÃ¤Ç·½õ¤¬¹ðÇò¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ¤²Æ¤â¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ä¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ö¤ËÌµ¸À¤Î»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÎ¤²Æ¤Ï¡Ö¤Ï¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÅÜ¤ë¤è¤¦¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¼ê¤ò¤Ï¤¿¤¤¤¿¡£
Ã¤Ç·½õ¤¬º¤ÏÇ¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢Î¤²Æ¤ÏÅâÆÍ¤Ë¡ÖA¡Ø¤Õ¤ó¤Ã¡ª¤Ê¤ó¤Çº£¤µ¤é¡©¡ÙB¡Ø¤Ï¤¤¡£´î¤ó¤Ç¡ÙÊÖ»ö¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÃ¤Ç·½õ¤¬Çº¤à¤Ê¤«¡¢Î¤²Æ¤Ï¡ÖÅú¤¨¤ÏB¡£¤Ï¤¤¡¢´î¤ó¤Ç¡×¤È¹ð¤²Èù¾Ð¤ó¤À¡£
¤¹¤ë¤Èº¤¤ê´é¤À¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤Ï°ìµ¤¤Ë¾Ð´é¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Î¤²Æ¤È¹¬¤»¤½¤¦¤ËÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£