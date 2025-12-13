¡¡FC´ôÉì¤Ï12Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï1st¤¬ÎÐ¡¢2nd¤¬Çò¤Ç¡¢GK¤Ï1st¤¬ÀÄ¡¢2nd¤¬ÀÖ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÏJ¥ê¡¼¥°²ÃÌÁ»þ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÊâ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·Â³¤±¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£

¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@fcgifuDREAM)¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö´û»ë´¶¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é²ÃÆþ»þ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Í!¡×¡Ö¸¶ÅÀÎ©¤ÁÊÖ¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¹¥¤­¡×¡Ö(º¹¤·¿§¤Ë)²«¿§Éü³è¤·¤¿!!!¡×¡Ö²«¿§¤Ï2011Ç¯¤È2012Ç¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¡×¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£