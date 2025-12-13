Íè½µ¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)ÌÃÊÁ¡Û £Î£Ó¥°¥ëー¥×¡¢£Ó£Â£É¿·À¸¶ä¤Ê¤É
¡ü12·î15Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<5537> £Á£ì£â£á£Ì£é£î£ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¶È¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡Î®Æ°À¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÇã¤¤¼è¤êºÆÈÎ»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î´ü¡¡¡¡ 5440¡¡¡¡¡¡¡¡ 552¡¡¡¡¡¡¡¡ 521¡¡¡¡¡¡¡¡ 378¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÌîÂ¼ëú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç5Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·167Ëü1000³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·25Ëü8100³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1300±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¿Í·ïÈñ¡£
¡ü12·î16Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<471A> £Î£Ó¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î´ü¡¡¡¡26348¡¡¡¡¡¡¡¡8818¡¡¡¡¡¡¡¡8790¡¡¡¡¡¡¡¡5681¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡Û£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡Çä¤ê½Ð¤·2312Ëü9900³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·346Ëü9400³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1480±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û－
¡ü12·î17Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<8303> £Ó£Â£É¿·À¸¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¡¡¡¡¶ä¹Ô¶È¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡¶ä¹Ô¤È¥Î¥ó¥Ð¥ó¥¯¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤ÄÁí¹ç¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯ 3·î´ü¡¡ 614001¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－¡¡¡¡¡¡ 77797¡¡¡¡¡¡ 84499¡¡¡¡¡¡¡¡2.85
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÌîÂ¼ëú·ô¡¢£Ó£Â£É¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç8900Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·1²¯3300Ëü³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·3330Ëü³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1450±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û±¿Å¾»ñ¶â¡£
¡ü12·î18Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<472A> ¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMirrativ¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î´ü¡¡¡¡ 6096¡¡¡¡¡¡¡¡-245¡¡¡¡¡¡¡¡-257¡¡¡¡¡¡¡¡-259¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡Û»°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç117Ëü6400³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·614Ëü9100³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·109Ëü8800³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡860±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¡¢¿·µ¬¥é¥¤¥Ö¥²ー¥à¤Î³«È¯Èñ¡¦±¿±ÄÈñ¤Ê¤É¡£
¡ü12·î19Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<475A> ¥®¥ß¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡´µ¼Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê°å»Õ¤ÎÁªÂò¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÌÖÍåÅª¤Ë½¸ÀÑ¤·¤¿
¡¡¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°åÎÅÆÃ²½·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡¡¡¡»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯ 3·î´ü¡¡¡¡ 3552¡¡¡¡¡¡¡¡ 272¡¡¡¡¡¡¡¡ 273¡¡¡¡¡¡¡¡ 192¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÌîÂ¼ëú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç100Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·116Ëü8200³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·32Ëü5200³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1150±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡ÛºÎÍÑ¡¦¿Í·ïÈñ¡¢¹¹ðÀëÅÁ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Èñ¤Ê¤É¡£
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<476A> ÄÔ¡¦ËÜ¶¿£É£Ô¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡³Æ¼ï¶ÈÌ³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢ÈÎÇäÆ³Æþ»Ù±ç¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ê¤É
¡¡¡¡¤Î¡¡¡¡DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡Ë»Ù±ç¤ª¤è¤ÓSaaS¡ÊSoftware¡¡as¡¡a¡¡Service¡Ë¤È
¡¡¡¡ÀìÌçÃÎ¼±¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿·ÐÍýÏ«Ì³Âå¹Ô¡¢ÀìÌç¿Íºà¶¡µë¤Ê¤É¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥³
¡¡¡¡¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯ 9·î´ü¡¡¡¡ 2124¡¡¡¡¡¡¡¡ 320¡¡¡¡¡¡¡¡ 324¡¡¡¡¡¡¡¡ 169¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡Û£Ó£Â£É¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç26Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·31Ëü³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·8Ëü5500³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1850±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¿ÍºàºÎÍÑÈñ¤Ê¤É¤Î±¿Å¾»ñ¶â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¡£
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<485A> ¥Ñ¥ïー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡Âç·¿ÃßÅÅÃÓ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥Á¥ãー¥¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î
¡¡¡¡¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¡¢Á¥ÇõÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®
¡¡¡¡ー¤Ê¤É¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î´ü¡¡¡¡ 6161¡¡¡¡¡¡ -4942¡¡¡¡¡¡ -5702¡¡¡¡¡¡ -8013¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡Û»°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¡¢£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç416Ëü6700³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·422Ëü1600³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·125Ëü8200³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1220±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¸¦µæ³«È¯Èñ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾»ñ¶â¡¢¹©¾ì·úÀß»ñ¶â¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹