¡¡8Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¹Ä¹¡ÇÕ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê±þ±çÀÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµþ²¦¥¢¥êー¥ÊTOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Ä¹¡ÇÕ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É½à·è¾¡¡¢·è¾¡¡£NEC¤¬¤½¤Î2»î¹ç¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢±þ±çÀÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ÀÊ¼ï¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤Ï½à·è¾¡¤¬3,000±ß¡¢·è¾¡¤¬5,000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1¿Í2Ëç¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Äê²Á¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³ä°ú¤Ï¤Ê¤¯¸½ÃÏ¤Ç¤Î¸½¶âÊ§¤¤¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¤«¤é12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤Ï12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£