¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤É¥¢¥Ã¥×ÅÐ¾ì¤Î½÷Í¥¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ò¤ìÉú¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿´¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤¬£±£²Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¡¢Î¾Î©¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡ª¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤¼¤ó¤Ö¡¢Èþ¤·¤¤¡×¤È¿ÍÊÁ¤Ø¤Î¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°È¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¼Â¤ÎÊì¤ÇÉð²È¤Î±üÊý¡¦¥¿¥¨Ìò¡£É×¤¬ÉÂ»à¤·¤¿¤¿¤á°ìµ¤¤Ë¶ËÉÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Êª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ¿¤ò繫¤°¡Ý¡Ý¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥é½ª¤ï¤ê¤Î¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ï¡¢ËÌÀî¤Î¤É¥¢¥Ã¥×¤Î´é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤ÆÃÙ¹ï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡¡¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤Èþ¤·¤µ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿♥¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤È¤Æ¤âÍýÃÎÅª¤Ç¤¿¤ª¤ä¤«¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡×°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Ò¤ìÉú¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò°é¤Æ¤ÎÏÃ¤È¤«¤â¥ê¥¢¥ë¤ÇÈó¾ï¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤Ò¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢´éÎ©¤Á¤è¤ê¤â²º¤ä¤«¤ÊÏÃ¤·Êý¤ä¿¿Ùõ¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¿´¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²ÈÄíÅª¤ÇÊªÀÅ¤«¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¿§¤ó¤Ê»ö¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡Å¡¢¸ì¤ê¤Ä¤¯¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¥¤¥Ã¥Ñ¥¤¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁïÌÀ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê½÷À¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£