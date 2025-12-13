¡ØDREAM STAGE¡Ù¥Ý¥Ã¥×¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬´°À®¡ª¡¡¼çÂê²Î¤ÏNAZE¤¬Ã´Åö¡¢¿¹¹áÀ¡¡õÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤Î½Ð±é¤â·èÄê
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤¬1·î16Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çÂê²Î¤Ï·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÚNAZE¡Û¤¬²Î¤¦¡ÖBABYBOO¡×¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿¹¹áÀ¡¤ÈÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¡õÂ¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¡ÈÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK¡¾POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢K¡¾POPÈÇ¡È¥¹¥Ýº¬¡É¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼±é¤¸¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÚNAZE¡Û¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãç´Ö¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§ºÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Ì¤Íè¤Ë¹¤¬¤ëÌ´¤ÎÉñÂæ¤ò¸«ÄÌ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸ãºÊ¡¢¡ÚNAZE¡Û¤òÇ®¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¡¢¡ÚNAZE¡Û¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Ê¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¼ÒÄ¹¤Î¥Ï¥æ¥ó¡Ê¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡ÚNAZE¡Û¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÚTORINNER¡Û¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê²»³Ú»öÌ³½ê¡ÖBouquet Music¡×¤ÎÂåÉ½¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡Ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ç¥¦¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¤¬¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡ÚNAZE¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤Ç¤Î¤â¤Î¡Ê9·î6Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ë¡£¶ÛÄ¥¤ÎÃæ´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÍ¦»Ñ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢Êë¤ì¤Ê¤º¤à³¹¤ÇÌ¤Íè¤ÎÌ´¤ÎÉñÂæ¤ò»Ø¤µ¤¹¸ãºÊ¤ä¿åÀ±¡¢¤½¤·¤Æ¡ÚNAZE¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤¿å«¤ÈÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈBABYBOO¡É¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢Í§¾ð¡¦å«¡¦Ä©Àï¡¦ÀÄ½Õ¤Îµ±¤¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤Ø¿Ê¤à¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¡É¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¥¢¥ó¥»¥à¤À¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷¸å¤Î2026Ç¯1·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤ÏMV¤â¸ø³«Í½Äê¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢Team"S"pecial¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¢±é½Ð²È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ëNOSUKE¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£¸å¤Î¡ÚNAZE¡Û¤¬È¯É½¤¹¤ë·àÃæ²Î¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤ÈÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤Ï¡¢¡ÚTORINNER¡Û¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤Ï¡È¿ä¤·³è¡É¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Þ¤Ç¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡È¥¬¥Á¥ª¥¿¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âK¡¾POP¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¿¹¤ÈÂ¼À¥¤¬¸«¤»¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥ª¥¿³è¤Ö¤ê¤â¸«¤É¤³¤í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºîÉÊ¤ÏÌ±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤È¡ÖTBS FREE¡×¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU¡¾NEXT¡×¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
