¡Ö¥¢¥¯¥»¤Ê¤·¡×¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û40¡¦50Âå¤¬Ãå±Ç¤¨¤ë♡¡Ö¾åÉÊ¥È¥Ã¥×¥¹¡×
»þÃ»¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤·¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¡£º£²ó¤Ï¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚGLACIER lusso¡Ê¥°¥é¥·¥¢¥ë¥Ã¥½¡Ë¡Û¤«¤é¡¢40¡¦50Âå¤¬Ãå±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¡Ö¾åÉÊ¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¥«ー¥Ç¤ä¥Ñー¥ëÉ÷¥Óー¥ºÉÕ¤¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤·¤Ç²Ú¤ä¤°¥¸¥Ã¥×ÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¸¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥¹¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¸¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤·¤Ç¤â¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¾¦ÉÊ¡£¥¸¥Ã¥×¤Î³«ÊÄ¶ñ¹ç¤òÄ´Àá¤·¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£Á°¸åº¹¤Î¤¢¤ë¿þ & ¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤â¥¢¥¦¥È¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥ª¥ÕOK¡ª ¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«ー¥Ç
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¶âËÕÉÕ¥¯¥ëー¥«ー¥Ç¡×\3,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¥é¥Ã¤È¸÷¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Îー¥«¥éー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£É½ÌÌ¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ìー¥è¥óº®¥Ï¥¤¥²ー¥¸¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤¬¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¢µ¯ÌÓ¤ÇÃÈ¤«¤¤¡ª ¥¥ì¥¤¸«¤¨¥Ñー¥ëÉÕ¤¥Ö¥é¥¦¥¹
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Ñー¥ëÉÕ¥¦¥©ー¥à¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\3,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶Þ¸µ¤Ë¥Ñー¥ëÉ÷¥Óー¥º¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£É½ÃÏ¤ÏÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥çー¥¼¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¥¥ì¥¤¸«¤¨¤·¤½¤¦¡£Î¢µ¯ÌÓÁÇºà¤ÎÎ¢ÃÏÉÕ¤¤ÇÃÈ¤«¤µ¤â¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¡£¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¡£¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤ºÃå²ó¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1Ëç¤Ç¾åÉÊ¸«¤¨¤¹¤ë¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Ü¥¦¥¿¥¤¥¦¥©ー¥à¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\3,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ü¥¦¥¿¥¤¤È¥á¥¿¥ë¥Ñー¥Ä¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢°ìËç¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤æ¤Ã¤¿¤êÉý¤È¹ø²ó¤ê¤¬±£¤ì¤ë¾æ´¶¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÎ¢µ¯ÌÓÁÇºà¤ÎÎ¢ÃÏÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤Æü¤âÃÈ¤«¤¯²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i